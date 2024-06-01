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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:25
2024-06-01T17:25
2024-06-01T17:25
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Харьковской области звучит с 06.00 мск. В Сумской, Черниговской и Полтавской областях тревога прозвучала в 17.11. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, полтавская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Полтавская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу