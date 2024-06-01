В Киеве и еще 16 областях Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в Киеве и еще 16 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Черниговской, Киевской и Черновицкой областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Тревога в Харьковской области звучит более 19 часов. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 22.48 пятницы по 02.29 субботы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.