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В Киеве и еще 16 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и еще 16 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.06.2024

В Киеве и еще 16 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Винницкой,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T02:50

2024-06-01T02:50

2024-06-01T02:53

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Черниговской, Киевской и Черновицкой областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога в Харьковской области звучит более 19 часов. Согласно данным карты, воздушная тревога была объявлена с 22.48 пятницы по 02.29 субботы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, россия