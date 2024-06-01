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Сын Трампа назвал вердикт против отца политическим преследованием - РИА Новости, 01.06.2024
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06:54 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/tramp-1949823959.html
Сын Трампа назвал вердикт против отца политическим преследованием
Сын Трампа назвал вердикт против отца политическим преследованием - РИА Новости, 01.06.2024
Сын Трампа назвал вердикт против отца политическим преследованием
Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал судебный вердикт против своего отца, экс-президента США Дональда... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:54
2024-06-01T06:54
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
такер карлсон
дональд трамп-младший
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал судебный вердикт против своего отца, экс-президента США Дональда Трампа-старшего, политическим преследованием и заявил, что противники боятся его возвращения, так как он стал намного более опытным политиком. "Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на все, чтобы остановить Трампа", - сказал он. По словам Трампа-младшего, его отец за годы в политике стал намного опытнее, поэтому избираться на второй срок – "отличная идея во многих аспектах". "Мысль о том, что Трамп возвращается, на самом деле пугает их намного больше, потому что у него (теперь) есть знание, у него есть понимание (политики – ред.), благодаря чему он и будет намного более эффективным (президентом – ред.) на втором сроке", - заявил он. Как уточнил сын экс-президента, обвинительный вердикт не повлияет на решение Дональда Трампа продолжать предвыборную кампанию. "Я думаю, это только усилило его решимость", - отметил он. Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля. Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240601/ulybka-1949815078.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, такер карлсон, дональд трамп-младший
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Такер Карлсон, Дональд Трамп-младший
Сын Трампа назвал вердикт против отца политическим преследованием

Трамп-младший заявил, что противники боятся возвращения его отца

© AP Photo / Brynn AndersonДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Дональд Трамп-младший в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал судебный вердикт против своего отца, экс-президента США Дональда Трампа-старшего, политическим преследованием и заявил, что противники боятся его возвращения, так как он стал намного более опытным политиком.
"Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на все, чтобы остановить Трампа", - сказал он.
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По словам Трампа-младшего, его отец за годы в политике стал намного опытнее, поэтому избираться на второй срок – "отличная идея во многих аспектах".
"Мысль о том, что Трамп возвращается, на самом деле пугает их намного больше, потому что у него (теперь) есть знание, у него есть понимание (политики – ред.), благодаря чему он и будет намного более эффективным (президентом – ред.) на втором сроке", - заявил он.
Как уточнил сын экс-президента, обвинительный вердикт не повлияет на решение Дональда Трампа продолжать предвыборную кампанию.
"Я думаю, это только усилило его решимость", - отметил он.
Бывший президент Дональд Трамп в уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Reuters: большинство республиканцев поддерживают Трампа после приговора
Вчера, 22:30
Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительный вердикт по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Политик имеет право обжаловать это решение, оно не лишает его права участвовать в выборах президента. Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Трамп станет первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу. При этом национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа, пройдет в середине июля.
Следующие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Маск выступил с заявлением после вердикта Трампу
Вчера, 04:37
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампТакер КарлсонДональд Трамп-младший
 
 
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