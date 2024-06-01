https://ria.ru/20240601/svo-1949872710.html

В Харьковской области при атаке БПЛА ранена женщина

В Харьковской области при атаке БПЛА ранена женщина - РИА Новости, 01.06.2024

В Харьковской области при атаке БПЛА ранена женщина

Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области ранена в результате атаки украинскими БПЛА, сообщает в субботу УВД российской военно-гражданской... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:53

2024-06-01T13:53

2024-06-01T13:57

специальная военная операция на украине

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области ранена в результате атаки украинскими БПЛА, сообщает в субботу УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области. По данным ведомства, в субботу Великий Выселок в Купянском районе подвергся атаки украинских дронов. "В результате обстрела была ранена жительница поселка 1972 года рождения. Ей была оказана первичная медицинская помощь, после чего, потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение Российской Федерации", - говорится в сообщении УВД.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область