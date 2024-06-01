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В Харьковской области при атаке БПЛА ранена женщина
В Харьковской области при атаке БПЛА ранена женщина - РИА Новости, 01.06.2024
В Харьковской области при атаке БПЛА ранена женщина
Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области ранена в результате атаки украинскими БПЛА, сообщает в субботу УВД российской военно-гражданской... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:53
2024-06-01T13:53
2024-06-01T13:57
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области ранена в результате атаки украинскими БПЛА, сообщает в субботу УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области. По данным ведомства, в субботу Великий Выселок в Купянском районе подвергся атаки украинских дронов. "В результате обстрела была ранена жительница поселка 1972 года рождения. Ей была оказана первичная медицинская помощь, после чего, потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение Российской Федерации", - говорится в сообщении УВД.
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харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
В Харьковской области при атаке БПЛА ранена женщина
УВД: при атаке украинских дронов в Харьковской области пострадала женщина
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жительница поселка Великий Выселок Харьковской области ранена в результате атаки украинскими БПЛА, сообщает в субботу УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области.
По данным ведомства, в субботу Великий Выселок в Купянском районе подвергся атаки украинских дронов.
"В результате обстрела была ранена жительница поселка 1972 года рождения. Ей была оказана первичная медицинская помощь, после чего, потерпевшая была доставлена в медицинское учреждение Российской Федерации", - говорится в сообщении УВД.