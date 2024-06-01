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Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 01.06.2024 (обновлено: 13:41 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/svo-1949867174.html
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 01.06.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах шести населенных пунктов в ДНР, потери противника... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:16
2024-06-01T13:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах шести населенных пунктов в ДНР, потери противника составили более 660 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-миллиметровых гаубицы Д-20, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б", 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах шести населенных пунктов в ДНР, потери противника составили более 660 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-миллиметровых гаубицы Д-20, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б", 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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