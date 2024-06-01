https://ria.ru/20240601/svo-1949867174.html
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 01.06.2024
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах шести населенных пунктов в ДНР, потери противника... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:16
2024-06-01T13:16
2024-06-01T13:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_1b70d957e6b36e6d1b6f2f887e179339.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах шести населенных пунктов в ДНР, потери противника составили более 660 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-миллиметровых гаубицы Д-20, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б", 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_191:0:2855:1998_1920x0_80_0_0_451c496b5ea3a25ed1cbba85e17a4b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Минобороны: подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю