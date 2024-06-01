https://ria.ru/20240601/svo-1949867174.html

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 01.06.2024

Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах шести населенных пунктов в ДНР, потери противника... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:16

2024-06-01T13:16

2024-06-01T13:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Юг" нанесли поражение двум украинским бригадам в районах шести населенных пунктов в ДНР, потери противника составили более 660 солдат, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кривая Лука, Зализнянское, Орехово-Василевка, Калинино, Андреевка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-миллиметровых гаубицы Д-20, 152-миллиметровую буксируемую гаубицу "Мста-Б", 105-миллиметровое орудие М119 производства США, 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)