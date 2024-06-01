https://ria.ru/20240601/svo-1949866891.html

Группировка войск "Север" отразила пять контратак ВСУ

Группировка войск "Север" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024

Группировка войск "Север" отразила пять контратак ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжили продвижение, отражены пять контратак украинских штурмовых групп, потери ВСУ... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:14

2024-06-01T13:14

2024-06-01T13:38

специальная военная операция на украине

волчанск

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжили продвижение, отражены пять контратак украинских штурмовых групп, потери ВСУ составили до 240 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Отразили пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 17-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица и Волчанск Харьковской области", - отмечает МО РФ.По данным российского Минобороны, "потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30.

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область