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Группировка войск "Север" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
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13:14 01.06.2024 (обновлено: 13:38 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/svo-1949866891.html
Группировка войск "Север" отразила пять контратак ВСУ
Группировка войск "Север" отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 01.06.2024
Группировка войск "Север" отразила пять контратак ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжили продвижение, отражены пять контратак украинских штурмовых групп, потери ВСУ... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:14
2024-06-01T13:38
специальная военная операция на украине
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжили продвижение, отражены пять контратак украинских штурмовых групп, потери ВСУ составили до 240 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Отразили пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 17-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица и Волчанск Харьковской области", - отмечает МО РФ.По данным российского Минобороны, "потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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волчанск, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Группировка войск "Север" отразила пять контратак ВСУ

МО: подразделения группировки войск "Север" отразили пять контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" в течение суток продолжили продвижение, отражены пять контратак украинских штурмовых групп, потери ВСУ составили до 240 военных, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 42-й механизированных, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, а также 125-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Жовтневое, Юрченково, Липцы, Кутузовка и Шестаково Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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"Отразили пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ и 17-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица и Волчанск Харьковской области", - отмечает МО РФ.
По данным российского Минобороны, "потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО HIMARS производства США, 152-мм гаубица Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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