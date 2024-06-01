https://ria.ru/20240601/ssha-1949812343.html

Салливан и Блинкен убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ, пишут СМИ

Салливан и Блинкен убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 01.06.2024

Салливан и Блинкен убедили Байдена снять запрет на удары ВСУ, пишут СМИ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена в необходимости снять РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T01:36

2024-06-01T01:36

2024-06-01T02:34

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена в необходимости снять запрет на удары ВСУ вглубь российской территории с использованием оружия, поставляемого Вашингтоном, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "В Овальном кабинете Салливан утверждал, что Украина должна иметь возможность использовать американское оружие для отражения российских атак на Харьков специально для противоогневых целей", - говорится в публикации. Как пишет издание, встреча Байдена со своим советником по нацбезопансти состоялась еще 15 мая. Ей предшествовал визит делегации украинских парламентариев в Вашингтон, в ходе которого они настаивали на уязвимости позиций ВСУ и требовали соответствующего разрешения со стороны США. "Президент согласился и поручил Салливану и Пентагону приступить к проработке изменений", - заявили в материале.Пока в Белом доме проходили обсуждения, в Киев прибыл госсекретарь Энтони Блинкен для дискуссий с украинскими чиновниками. По итогам визита на Украину госсекретарь встретился с Байденом. В ходе встречи Блинкен, который провел много лет рядом с Байденом, заявил президенту, что "Россия воспользовалась президентским запретом". "Разговор с Блинкеном 17 мая еще раз убедил президента, что это правильный шаг", - указывает издание. Как сообщили собеседники газеты на условиях анонимности, решение Байдена было продиктовано опасением потери Киевом Харькова со значительной возможностью потерять другие важные территории на востоке Украины. Кроме того, после начала продвижения российских сил на харьковском направлении министр обороны США Ллойд Остин начал обсуждать со своей командой "военную пользу" снятия запрета на атаки по российским объектам. Тринадцатого мая Салливан, Остин и глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун провели видео-звонок с Владимиром Зеленским. В ходе него Зеленский "официально потребовал от Белого дома снять ограничения", а заодно ускорить поставку средств противотанковой и противовоздушной обороны. "После звонка Салливан, Остин и Браун согласились дать Байдену официальную рекомендацию о снятии ограничений со стороны США", - резюмирует газета. Киев в пятницу получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, заявил Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей. Ранее представитель Госдепа США заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Как сообщила в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, США разрешат Киеву использовать для ударов по территории РФ, прилегающей к Харьковской области, РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию, Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что некоторые союзники, включая Великобританию, поставляли Украине свое оружие "безо всяких ограничений" на фоне идущих обсуждений о допустимости снятия странами альянса ограничений для Киева на использование западного оружия для ударов по российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

https://ria.ru/20240601/doktrina-1949812153.html

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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в мире, россия, киев, сша, джо байден, джейк салливан, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины