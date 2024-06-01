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ВКС ударили по месту размещения разработчиков заданий для украинских дронов - РИА Новости, 01.06.2024
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13:34 01.06.2024 (обновлено: 13:36 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949870293.html
ВКС ударили по месту размещения разработчиков заданий для украинских дронов
ВКС ударили по месту размещения разработчиков заданий для украинских дронов - РИА Новости, 01.06.2024
ВКС ударили по месту размещения разработчиков заданий для украинских дронов
ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили место размещения специалистов, разрабатывавших полетные задания для украинских беспилотников, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:34
2024-06-01T13:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили место размещения специалистов, разрабатывавших полетные задания для украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
ВКС ударили по месту размещения разработчиков заданий для украинских дронов

ВКС поразили место размещения специалистов, разрабатывавших задания для БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. ВКС России и артиллерия в минувшие сутки поразили место размещения специалистов, разрабатывавших полетные задания для украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесен удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных беспилотных летательных аппаратов, а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах", - говорится в сообщении.
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