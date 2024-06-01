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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки - РИА Новости, 01.06.2024
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:29
2024-06-01T13:29
2024-06-01T13:37
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 120 солдат в зоне действия группировки "Восток"