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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 01.06.2024 (обновлено: 13:37 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949869479.html
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки - РИА Новости, 01.06.2024
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:29
2024-06-01T13:37
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 120 солдат в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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