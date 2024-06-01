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Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки

Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки - РИА Новости, 01.06.2024

Группировка "Восток" нанесла поражение ВСУ в районах Урожайного и Макаровки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:29

2024-06-01T13:29

2024-06-01T13:37

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 120 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58 мотопехотной бригады ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, а также 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф