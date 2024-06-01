https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949867279.html

Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.06.2024

Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск ВС РФ "Центр" улучшили тактическое положение и отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих и две БМП, в том числе... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:17

2024-06-01T13:17

2024-06-01T13:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск ВС РФ "Центр" улучшили тактическое положение и отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих и две БМП, в том числе американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 27-й, 110-й механизированных, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Карловка, Евгеновка, Розовка, Воздвиженка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены шесть контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Уманское, Новгородское и Новопокровское Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 330 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.Также, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США.

https://ria.ru/20240601/pvo-1949868773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)