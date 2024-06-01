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Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.06.2024
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13:17 01.06.2024 (обновлено: 13:27 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949867279.html
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 01.06.2024
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск ВС РФ "Центр" улучшили тактическое положение и отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих и две БМП, в том числе... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:17
2024-06-01T13:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск ВС РФ "Центр" улучшили тактическое положение и отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих и две БМП, в том числе американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 27-й, 110-й механизированных, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Карловка, Евгеновка, Розовка, Воздвиженка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены шесть контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Уманское, Новгородское и Новопокровское Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 330 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.Также, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
https://ria.ru/20240601/pvo-1949868773.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" отразила шесть контратак ВСУ за сутки

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Центр" до 330 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск ВС РФ "Центр" улучшили тактическое положение и отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 330 военнослужащих и две БМП, в том числе американскую Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 27-й, 110-й механизированных, 71-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Карловка, Евгеновка, Розовка, Воздвиженка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, отражены шесть контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Уманское, Новгородское и Новопокровское Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 330 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Также, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, три 152-миллиметровые гаубицы "Мста-Б", две 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", 152-миллиметровая гаубица Д-20, три 122-миллиметровые гаубицы Д-30, два 105-миллиметровых орудия М119 производства США.
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