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ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 01.06.2024 (обновлено: 20:38 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/spetsoperatsiya-1949866748.html
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины - РИА Новости, 01.06.2024
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины
Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК, заявило... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:14
2024-06-01T20:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК, заявило Минобороны."Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке. В военном ведомстве подчеркнули, что это был ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.Кроме того, поражены арсеналы хранения западного вооружения, добавили в Минобороны.Ситуация в зоне боевых действийПодразделения группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области. Они нанесли поражение 14-й, 42-й механизированным, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 125-й и 127-й бригадам теробороны, а также отразили пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады и 17-й бригады Нацгвардии. Потери украинской армии там составили около 240 человек убитыми и ранеными, танк, БМП, шесть автомобилей, боевая машина ЗРК "Оса", станция радиоэлектронной борьбы "Нота", боевая машина американской РСЗО HIMARS, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Акация".Западная группировка заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения ("Азов"*) и отбила контратаку 63-й механизированной бригады. Противник потерял почти 450 военнослужащих, танк, две БМП, девять автомобилей, две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".Южная группировка улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение 54-й и 100-й механизированным бригадам ВСУ. Потери украинской армии составили примерно 660 военнослужащих, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б", американское орудие М119 и британская гаубица L-119, а также станция РЭБ "Нота".Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение 23-й, 27-й, 110-й механизированным, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и отразили шесть контратак 24-й, 47-й механизированных, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад. ВСУ потеряли около 330 военнослужащих, две БМП (одна из них — американская Bradley), восемь автомобилей, американские гаубицу М777 и два орудия М119, три гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация", одну гаубицу Д-20 и три Д-30. Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны. Украинские войска потеряли более 120 солдат, боевую бронемашину, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.Группировка "Днепр" также нанесла поражение 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ и 37-й бригаде морской пехоты. Там противник потерял примерно 45 военнослужащих, БМП, два автомобиля, гаубицу Д-20 и САУ "Акация".Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных дронов, а также поразили скопления живой силы и военной техники в 116 районах.Силы ПВО сбили 62 беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и три французские управляемые авиабомбы Hammer. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240601/aerodrom-1949828814.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины

МО: ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ВПК

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования по объектам энергетики Украины, работающим на предприятия ВПК, заявило Минобороны.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — говорится в сводке.
В военном ведомстве подчеркнули, что это был ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.
Кроме того, поражены арсеналы хранения западного вооружения, добавили в Минобороны.
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Вчера, 08:21

Ситуация в зоне боевых действий

Подразделения группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области. Они нанесли поражение 14-й, 42-й механизированным, 57-й мотопехотной, 143-й пехотной, 82-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 36-й бригаде морской пехоты, 125-й и 127-й бригадам теробороны, а также отразили пять контратак штурмовых групп 71-й егерской бригады и 17-й бригады Нацгвардии.
Потери украинской армии там составили около 240 человек убитыми и ранеными, танк, БМП, шесть автомобилей, боевая машина ЗРК "Оса", станция радиоэлектронной борьбы "Нота", боевая машина американской РСЗО HIMARS, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Акация".
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Западная группировка заняла более выгодные рубежи, нанесла поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения ("Азов"*) и отбила контратаку 63-й механизированной бригады. Противник потерял почти 450 военнослужащих, танк, две БМП, девять автомобилей, две гаубицы Д-20 и САУ "Гвоздика".
Южная группировка улучшила положение по переднему краю, нанеся поражение 54-й и 100-й механизированным бригадам ВСУ. Потери украинской армии составили примерно 660 военнослужащих, две БМП, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и одна "Мста-Б", американское орудие М119 и британская гаубица L-119, а также станция РЭБ "Нота".
Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение 23-й, 27-й, 110-й механизированным, 71-й пехотной бригадам ВСУ, 109-й бригаде теробороны и отразили шесть контратак 24-й, 47-й механизированных, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад. ВСУ потеряли около 330 военнослужащих, две БМП (одна из них — американская Bradley), восемь автомобилей, американские гаубицу М777 и два орудия М119, три гаубицы "Мста-Б", САУ "Акация", одну гаубицу Д-20 и три Д-30.
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Вчера, 09:31
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение 58-й мотопехотной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны. Украинские войска потеряли более 120 солдат, боевую бронемашину, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.
Группировка "Днепр" также нанесла поражение 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ и 37-й бригаде морской пехоты. Там противник потерял примерно 45 военнослужащих, БМП, два автомобиля, гаубицу Д-20 и САУ "Акация".
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных дронов, а также поразили скопления живой силы и военной техники в 116 районах.
Силы ПВО сбили 62 беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и три французские управляемые авиабомбы Hammer.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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