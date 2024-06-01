https://ria.ru/20240601/sotrudnichestvo-1949893071.html

Фрадков и Развожаев обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Севастополя

Фрадков и Развожаев обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Севастополя - РИА Новости, 01.06.2024

Фрадков и Развожаев обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Севастополя

Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев провели рабочую встречу, где обсудили ряд стратегических вопросов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:09

2024-06-01T16:09

2024-06-01T16:09

севастополь

промсвязьбанк

псб (банк псб)

россия

петр фрадков

михаил развожаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949892579_0:0:1469:827_1920x0_80_0_0_e97612c34e783dff7581504e33c8c09d.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев провели рабочую встречу, где обсудили ряд стратегических вопросов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Стороны обсудили дальнейшее развитие финансовых услуг для населения и бизнеса Севастополя, участие банка в реализации региональных программ, повышение финансовой грамотности жителей города и прочее. "Сотрудничество ПСБ и Севастополя давно вышло за рамки финансового поля. Мы активно участвуем во множестве социальных инициатив, оказывая многоуровневую поддержку культурным и образовательными проектам, создаем условия для укрепления предпринимательской среды. О доверии наших клиентов сами за себя говорят цифры: с начала 2023 года розничный кредитный портфель увеличился в четыре раза, объем средств, размещенных на вкладах частных клиентов, вырос в пять раз", — сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что клиентская база утроилась как в розничном сегменте, так и в сегменте МСБ. "Сегодня обсудили итоги: они, действительно, впечатляющие по количеству физических лиц, юридических лиц, которые работают с банком в городе. Это, конечно же, все добавленные наши налоги, которые поступают от этих операций. Это в целом возможности для нашего бизнеса. Кроме того, для меня особенно важно, что Промсвязьбанк сделал свой бэк-офис в нашем IT-парке, там уже сейчас трудятся программисты и заказы выполняются для многих подразделений банка по всей стране, и такая точка развития у нас появилась. Кроме того, мы работаем вместе по множеству социальных проектов, в которых банк активно участвует", — приводит пресс-служба банка слова Развожаева.

https://ria.ru/20240530/itogi-1949511440.html

https://ria.ru/20240523/psb-1947977289.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, промсвязьбанк, псб (банк псб), россия, петр фрадков, михаил развожаев