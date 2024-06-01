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Фрадков и Развожаев обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Севастополя - РИА Новости, 01.06.2024
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16:09 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/sotrudnichestvo-1949893071.html
Фрадков и Развожаев обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Севастополя
Фрадков и Развожаев обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Севастополя - РИА Новости, 01.06.2024
Фрадков и Развожаев обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Севастополя
Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев провели рабочую встречу, где обсудили ряд стратегических вопросов, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:09
2024-06-01T16:09
севастополь
промсвязьбанк
псб (банк псб)
россия
петр фрадков
михаил развожаев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев провели рабочую встречу, где обсудили ряд стратегических вопросов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Стороны обсудили дальнейшее развитие финансовых услуг для населения и бизнеса Севастополя, участие банка в реализации региональных программ, повышение финансовой грамотности жителей города и прочее. "Сотрудничество ПСБ и Севастополя давно вышло за рамки финансового поля. Мы активно участвуем во множестве социальных инициатив, оказывая многоуровневую поддержку культурным и образовательными проектам, создаем условия для укрепления предпринимательской среды. О доверии наших клиентов сами за себя говорят цифры: с начала 2023 года розничный кредитный портфель увеличился в четыре раза, объем средств, размещенных на вкладах частных клиентов, вырос в пять раз", — сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что клиентская база утроилась как в розничном сегменте, так и в сегменте МСБ. "Сегодня обсудили итоги: они, действительно, впечатляющие по количеству физических лиц, юридических лиц, которые работают с банком в городе. Это, конечно же, все добавленные наши налоги, которые поступают от этих операций. Это в целом возможности для нашего бизнеса. Кроме того, для меня особенно важно, что Промсвязьбанк сделал свой бэк-офис в нашем IT-парке, там уже сейчас трудятся программисты и заказы выполняются для многих подразделений банка по всей стране, и такая точка развития у нас появилась. Кроме того, мы работаем вместе по множеству социальных проектов, в которых банк активно участвует", — приводит пресс-служба банка слова Развожаева.
https://ria.ru/20240530/itogi-1949511440.html
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севастополь, промсвязьбанк, псб (банк псб), россия, петр фрадков, михаил развожаев
Севастополь, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ), Россия, Петр Фрадков, Михаил Развожаев
Фрадков и Развожаев обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Севастополя

Фрадков и Развожаев обсудили развитие сотрудничества ПСБ и Севастополя

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПредседатель ПСБ Пётр Фрадков во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым
Председатель ПСБ Пётр Фрадков во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Председатель ПСБ Пётр Фрадков во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев провели рабочую встречу, где обсудили ряд стратегических вопросов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Стороны обсудили дальнейшее развитие финансовых услуг для населения и бизнеса Севастополя, участие банка в реализации региональных программ, повышение финансовой грамотности жителей города и прочее.
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"Сотрудничество ПСБ и Севастополя давно вышло за рамки финансового поля. Мы активно участвуем во множестве социальных инициатив, оказывая многоуровневую поддержку культурным и образовательными проектам, создаем условия для укрепления предпринимательской среды. О доверии наших клиентов сами за себя говорят цифры: с начала 2023 года розничный кредитный портфель увеличился в четыре раза, объем средств, размещенных на вкладах частных клиентов, вырос в пять раз", — сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что клиентская база утроилась как в розничном сегменте, так и в сегменте МСБ.
"Сегодня обсудили итоги: они, действительно, впечатляющие по количеству физических лиц, юридических лиц, которые работают с банком в городе. Это, конечно же, все добавленные наши налоги, которые поступают от этих операций. Это в целом возможности для нашего бизнеса. Кроме того, для меня особенно важно, что Промсвязьбанк сделал свой бэк-офис в нашем IT-парке, там уже сейчас трудятся программисты и заказы выполняются для многих подразделений банка по всей стране, и такая точка развития у нас появилась. Кроме того, мы работаем вместе по множеству социальных проектов, в которых банк активно участвует", — приводит пресс-служба банка слова Развожаева.
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СевастопольПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)РоссияПетр ФрадковМихаил Развожаев
 
 
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