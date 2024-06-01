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СМИ раскрыли, как Украина создала проблемы Шольцу - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 01.06.2024 (обновлено: 16:15 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/sholts-1949894236.html
СМИ раскрыли, как Украина создала проблемы Шольцу
СМИ раскрыли, как Украина создала проблемы Шольцу - РИА Новости, 01.06.2024
СМИ раскрыли, как Украина создала проблемы Шольцу
Канцлер Германии Олаф Шольц создал себе проблемы отношением к конфликту на Украине, пишет издание Advance. "Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T16:14
2024-06-01T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
германия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц создал себе проблемы отношением к конфликту на Украине, пишет издание Advance. "Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Шольц также умудрился разозлить многих. Сначала он держался скептически, отказываясь, например, отправлять немецкие танки на Украину. Потом он сдался под давлением Соединенных Штатов Америки, и, по-видимому, в этом его теперь упрекают даже те, кто изначально возмущался, когда Шольц не предлагал помощь Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что многим не понравилось, что лидер крупнейшей экономической державы в Европе, так легко поддается давлению. Накануне депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала канцлера Шольца угрозой для безопасности Германии из-за его разрешения Киеву бить по России немецким оружием. Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240601/germaniya-1949852400.html
https://ria.ru/20240601/rossiya-1949878594.html
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в мире, украина, олаф шольц, германия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
СМИ раскрыли, как Украина создала проблемы Шольцу

Advance: Шольц создал себе проблемы отношением к конфликту на Украине

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц создал себе проблемы отношением к конфликту на Украине, пишет издание Advance.

"Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Шольц также умудрился разозлить многих. Сначала он держался скептически, отказываясь, например, отправлять немецкие танки на Украину. Потом он сдался под давлением Соединенных Штатов Америки, и, по-видимому, в этом его теперь упрекают даже те, кто изначально возмущался, когда Шольц не предлагал помощь Украине", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что многим не понравилось, что лидер крупнейшей экономической державы в Европе, так легко поддается давлению.

Накануне депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала канцлера Шольца угрозой для безопасности Германии из-за его разрешения Киеву бить по России немецким оружием.

Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцГерманияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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