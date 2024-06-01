СМИ раскрыли, как Украина создала проблемы Шольцу
Advance: Шольц создал себе проблемы отношением к конфликту на Украине
© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц создал себе проблемы отношением к конфликту на Украине, пишет издание Advance.
"Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Шольц также умудрился разозлить многих. Сначала он держался скептически, отказываясь, например, отправлять немецкие танки на Украину. Потом он сдался под давлением Соединенных Штатов Америки, и, по-видимому, в этом его теперь упрекают даже те, кто изначально возмущался, когда Шольц не предлагал помощь Украине", — говорится в публикации.
"Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Шольц также умудрился разозлить многих. Сначала он держался скептически, отказываясь, например, отправлять немецкие танки на Украину. Потом он сдался под давлением Соединенных Штатов Америки, и, по-видимому, в этом его теперь упрекают даже те, кто изначально возмущался, когда Шольц не предлагал помощь Украине", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что многим не понравилось, что лидер крупнейшей экономической державы в Европе, так легко поддается давлению.
Накануне депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала канцлера Шольца угрозой для безопасности Германии из-за его разрешения Киеву бить по России немецким оружием.
Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
Накануне депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала канцлера Шольца угрозой для безопасности Германии из-за его разрешения Киеву бить по России немецким оружием.
Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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