https://ria.ru/20240601/sholts-1949894236.html

СМИ раскрыли, как Украина создала проблемы Шольцу

СМИ раскрыли, как Украина создала проблемы Шольцу - РИА Новости, 01.06.2024

СМИ раскрыли, как Украина создала проблемы Шольцу

Канцлер Германии Олаф Шольц создал себе проблемы отношением к конфликту на Украине, пишет издание Advance. "Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T16:14

2024-06-01T16:14

2024-06-01T16:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц создал себе проблемы отношением к конфликту на Украине, пишет издание Advance. "Своим отношением к вооруженному конфликту на Украине Шольц также умудрился разозлить многих. Сначала он держался скептически, отказываясь, например, отправлять немецкие танки на Украину. Потом он сдался под давлением Соединенных Штатов Америки, и, по-видимому, в этом его теперь упрекают даже те, кто изначально возмущался, когда Шольц не предлагал помощь Украине", — говорится в публикации. В статье отмечается, что многим не понравилось, что лидер крупнейшей экономической державы в Европе, так легко поддается давлению. Накануне депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала канцлера Шольца угрозой для безопасности Германии из-за его разрешения Киеву бить по России немецким оружием. Президент России Владимир Путин указывал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь российской территории переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240601/germaniya-1949852400.html

https://ria.ru/20240601/rossiya-1949878594.html

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