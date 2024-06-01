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Омбудсмен Херсонской области рассказал о положении многодетных семей - РИА Новости, 01.06.2024
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06:39 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/semi-1949823247.html
Омбудсмен Херсонской области рассказал о положении многодетных семей
Омбудсмен Херсонской области рассказал о положении многодетных семей - РИА Новости, 01.06.2024
Омбудсмен Херсонской области рассказал о положении многодетных семей
Материальное положение многодетных семей Херсонской области улучшилось по сравнению с обстановкой которая была при украинских властях, сказал РИА Новости... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:39
2024-06-01T06:39
херсонская область
россия
общество
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Материальное положение многодетных семей Херсонской области улучшилось по сравнению с обстановкой которая была при украинских властях, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека области Сергей Георгиев. "Очень много многодетных семей. И самое главное, все семьи многодетные получают государственную поддержку. Выплаты ежемесячные, без задержек. Это по 14 с половиной тысяч на одного ребенка. Иногда по поручению губернатора, иногда работая в муниципалитетах, я заезжаю к этим семьям многодетным, и практически все они говорят: "Мы можем наконец-то детям что-то покупать!" То есть, у людей появились средства", - сообщил омбудсмен. По словам правозащитника, после вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации все дети Херсонской области бесплатно прошли комплексное медицинское обследование. "Одно из первых решений которое было принято после освобождения Херсонской области это провести комплексное обследование всех детей. Это было сделано, спасибо и херсонским врачам, спасибо и врачам, приехавшим из разных субъектов РФ", - сказал Георгиев. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949819711.html
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херсонская область , россия, общество
Херсонская область , Россия, Общество
Омбудсмен Херсонской области рассказал о положении многодетных семей

Омбудсмен Георгиев: в Херсонской области улучшилось положение многодетных семей

© iStock.com / Elena GromovaМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© iStock.com / Elena Gromova
Многодетная семья . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 1 июн - РИА Новости. Материальное положение многодетных семей Херсонской области улучшилось по сравнению с обстановкой которая была при украинских властях, сказал РИА Новости уполномоченный по правам человека области Сергей Георгиев.
"Очень много многодетных семей. И самое главное, все семьи многодетные получают государственную поддержку. Выплаты ежемесячные, без задержек. Это по 14 с половиной тысяч на одного ребенка. Иногда по поручению губернатора, иногда работая в муниципалитетах, я заезжаю к этим семьям многодетным, и практически все они говорят: "Мы можем наконец-то детям что-то покупать!" То есть, у людей появились средства", - сообщил омбудсмен.
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По словам правозащитника, после вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации все дети Херсонской области бесплатно прошли комплексное медицинское обследование.
"Одно из первых решений которое было принято после освобождения Херсонской области это провести комплексное обследование всех детей. Это было сделано, спасибо и херсонским врачам, спасибо и врачам, приехавшим из разных субъектов РФ", - сказал Георгиев.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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