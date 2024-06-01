https://ria.ru/20240601/rossiya-1949878594.html

Историк, предсказавший развал СССР, сделал резкое заявление о Западе

Историк, предсказавший развал СССР, сделал резкое заявление о Западе - РИА Новости, 01.06.2024

Историк, предсказавший развал СССР, сделал резкое заявление о Западе

Несостоятельность Запада может привести к краху ВСУ, цитирует французского историка Эммануэля Тодда издание El Mundo. "Когда началось украинское... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:30

2024-06-01T14:30

2024-06-01T14:30

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Несостоятельность Запада может привести к краху ВСУ, цитирует французского историка Эммануэля Тодда издание El Mundo. "Когда началось украинское контрнаступление, все ожидали поражения русских. Теперь ожидается крах украинской армии. Ей не хватает людей и техники. Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада и Соединенных Штатов", — говорится в публикации. Ученый считает, что главный вывод из украинского конфликта состоит в том, что у Запада есть проблемы с восприятием реальности. Историк добавил, что вопрос для Запада заключается не в том, победит или проиграет Россия, а в том, как он справится со своим поражением.Кроме того, Тодд отметил, что Запад находится в упадке, потому что мир больше не может терпеть его высокомерие. Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949859510.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия