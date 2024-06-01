Историк, предсказавший развал СССР, сделал резкое заявление о Западе
Французский историк Тодд заявил, Запад приведет ВСУ к краху
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Несостоятельность Запада может привести к краху ВСУ, цитирует французского историка Эммануэля Тодда издание El Mundo.
"Когда началось украинское контрнаступление, все ожидали поражения русских. Теперь ожидается крах украинской армии. Ей не хватает людей и техники. Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада и Соединенных Штатов", — говорится в публикации.
"Когда началось украинское контрнаступление, все ожидали поражения русских. Теперь ожидается крах украинской армии. Ей не хватает людей и техники. Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада и Соединенных Штатов", — говорится в публикации.
Ученый считает, что главный вывод из украинского конфликта состоит в том, что у Запада есть проблемы с восприятием реальности. Историк добавил, что вопрос для Запада заключается не в том, победит или проиграет Россия, а в том, как он справится со своим поражением.
Кроме того, Тодд отметил, что Запад находится в упадке, потому что мир больше не может терпеть его высокомерие.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
Кроме того, Тодд отметил, что Запад находится в упадке, потому что мир больше не может терпеть его высокомерие.
Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".