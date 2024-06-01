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Историк, предсказавший развал СССР, сделал резкое заявление о Западе - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/rossiya-1949878594.html
Историк, предсказавший развал СССР, сделал резкое заявление о Западе
Историк, предсказавший развал СССР, сделал резкое заявление о Западе - РИА Новости, 01.06.2024
Историк, предсказавший развал СССР, сделал резкое заявление о Западе
Несостоятельность Запада может привести к краху ВСУ, цитирует французского историка Эммануэля Тодда издание El Mundo. "Когда началось украинское... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:30
2024-06-01T14:30
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Несостоятельность Запада может привести к краху ВСУ, цитирует французского историка Эммануэля Тодда издание El Mundo. "Когда началось украинское контрнаступление, все ожидали поражения русских. Теперь ожидается крах украинской армии. Ей не хватает людей и техники. Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада и Соединенных Штатов", — говорится в публикации. Ученый считает, что главный вывод из украинского конфликта состоит в том, что у Запада есть проблемы с восприятием реальности. Историк добавил, что вопрос для Запада заключается не в том, победит или проиграет Россия, а в том, как он справится со своим поражением.Кроме того, Тодд отметил, что Запад находится в упадке, потому что мир больше не может терпеть его высокомерие. Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
https://ria.ru/20240601/ukraina-1949859510.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Историк, предсказавший развал СССР, сделал резкое заявление о Западе

Французский историк Тодд заявил, Запад приведет ВСУ к краху

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Несостоятельность Запада может привести к краху ВСУ, цитирует французского историка Эммануэля Тодда издание El Mundo.

"Когда началось украинское контрнаступление, все ожидали поражения русских. Теперь ожидается крах украинской армии. Ей не хватает людей и техники. Украина сопротивляется только благодаря помощи Запада. Неожиданностью этой войны стала промышленная, материальная и экономическая несостоятельность Запада и Соединенных Штатов", — говорится в публикации.
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Ученый считает, что главный вывод из украинского конфликта состоит в том, что у Запада есть проблемы с восприятием реальности. Историк добавил, что вопрос для Запада заключается не в том, победит или проиграет Россия, а в том, как он справится со своим поражением.

Кроме того, Тодд отметил, что Запад находится в упадке, потому что мир больше не может терпеть его высокомерие.

Эммануэль Тодд — антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. Некоторые из его работ, такие как "Экономическая иллюзия" и "После империи", стали базовыми при изучении социальных наук. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге "Окончательный провал".
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