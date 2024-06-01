https://ria.ru/20240601/razgovor-1949861013.html

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.06.2024

Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:31

2024-06-01T12:31

2024-06-01T14:23

владимир путин

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армения

никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с днем рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в релизе.Кроме того, российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму. В ней он подчеркнул, что российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения и Москва выступает за то, чтобы они и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран. Путин также пожелал премьер-министру Армении здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.В пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян поблагодарил Путина за поздравление, а также за поручение РЖД как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные наводнением, обрушившимся на север Армении 25-26 мая.Железнодорожная инфраструктура Армении с февраля 2008 года находится в концессионном управлении Южно-Кавказской железной дороги (дочки РЖД). Накануне стало известно, что специалисты российской компании приступили к восстановлению железнодорожного сообщения в республике, в том числе единственной международной ветки, соединяющей ее с Грузией.

https://ria.ru/20240508/otnosheniya-1944826390.html

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владимир путин, россия, армения, никол пашинян, в мире