Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
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"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с днем рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в релизе.
Кроме того, российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму. В ней он подчеркнул, что российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения и Москва выступает за то, чтобы они и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран. Путин также пожелал премьер-министру Армении здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
В пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян поблагодарил Путина за поздравление, а также за поручение РЖД как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные наводнением, обрушившимся на север Армении 25-26 мая.
Железнодорожная инфраструктура Армении с февраля 2008 года находится в концессионном управлении Южно-Кавказской железной дороги (дочки РЖД). Накануне стало известно, что специалисты российской компании приступили к восстановлению железнодорожного сообщения в республике, в том числе единственной международной ветки, соединяющей ее с Грузией.