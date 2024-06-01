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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.06.2024
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12:31 01.06.2024 (обновлено: 14:23 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/razgovor-1949861013.html
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 01.06.2024
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:31
2024-06-01T14:23
владимир путин
россия
армения
никол пашинян
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с днем рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в релизе.Кроме того, российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму. В ней он подчеркнул, что российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения и Москва выступает за то, чтобы они и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран. Путин также пожелал премьер-министру Армении здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.В пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян поблагодарил Путина за поздравление, а также за поручение РЖД как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные наводнением, обрушившимся на север Армении 25-26 мая.Железнодорожная инфраструктура Армении с февраля 2008 года находится в концессионном управлении Южно-Кавказской железной дороги (дочки РЖД). Накануне стало известно, что специалисты российской компании приступили к восстановлению железнодорожного сообщения в республике, в том числе единственной международной ветки, соединяющей ее с Грузией.
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владимир путин, россия, армения, никол пашинян, в мире
Владимир Путин, Россия, Армения, Никол Пашинян, В мире
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Пашиняном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с днем рождения. Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня", — говорится в релизе.
Кроме того, российский лидер направил Пашиняну поздравительную телеграмму. В ней он подчеркнул, что российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения и Москва выступает за то, чтобы они и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран. Путин также пожелал премьер-министру Армении здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
В пресс-службе армянского правительства сообщили, что Пашинян поблагодарил Путина за поздравление, а также за поручение РЖД как можно скорее восстановить участки железной дороги, разрушенные наводнением, обрушившимся на север Армении 25-26 мая.
Железнодорожная инфраструктура Армении с февраля 2008 года находится в концессионном управлении Южно-Кавказской железной дороги (дочки РЖД). Накануне стало известно, что специалисты российской компании приступили к восстановлению железнодорожного сообщения в республике, в том числе единственной международной ветки, соединяющей ее с Грузией.
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