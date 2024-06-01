Рейтинг@Mail.ru
Египет, США, Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах", сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/rafakh-1949879651.html
Египет, США, Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах", сообщили СМИ
Египет, США, Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах", сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2024
Египет, США, Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах", сообщили СМИ
Египет, США и Израиль планируют обсудить в воскресенье в Каире возобновление работы контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщает египетский телеканал Al... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:36
2024-06-01T14:36
египет
сша
израиль
жозеп боррель
джо байден
раф
евросоюз
палестинская национальная администрация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913442837_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_98baa918a20ee9d68aa6b96b7b5aa64b.jpg
КАИР, 1 июн – РИА Новости. Египет, США и Израиль планируют обсудить в воскресенье в Каире возобновление работы контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. "Завтра в Каире планируется встреча между Египтом, США и Израилем для обсуждения возобновления работы КПП "Рафах", - заявил источник телеканала. Ранее телеканал сообщал, что Египет требует полного вывода израильских войск с палестинской стороны "Рафаха" для возобновления работы погранперехода. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил возобновить работу европейской гражданской миссии на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Главным условием для возобновления гражданской миссии ЕС он назвал работу над тем, чтобы ответственность за ситуацию в Газе перешла к Палестинской национальной администрации. Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с ЕС о возможном открытии КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, в том числе, чтобы увеличить поток гуманитарной помощи в анклав. Более трех недель назад израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа. Во вторник израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" информировало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила оперативный контроль на всей протяженности "Филадельфийского коридора" - 14-километрового участка вдоль границы сектора Газа и Египта. Египет ранее предостерегал Израиль от попыток установить контроль над "Филадельфийским коридором". Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявлял, что Каир в состоянии защитить свои границы.
https://ria.ru/20240529/voennye-1949224126.html
https://ria.ru/20240601/guterresh-1949811403.html
https://ria.ru/20240531/rafakh-1949687072.html
египет
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913442837_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b50757e43bc0740d917435ab7b342309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, сша, израиль, жозеп боррель, джо байден, раф, евросоюз, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Египет, США, Израиль, Жозеп Боррель, Джо Байден, РАФ, Евросоюз, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Египет, США, Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах", сообщили СМИ

Al Qahera News: Египет, США и Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах"

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 1 июн – РИА Новости. Египет, США и Израиль планируют обсудить в воскресенье в Каире возобновление работы контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Завтра в Каире планируется встреча между Египтом, США и Израилем для обсуждения возобновления работы КПП "Рафах", - заявил источник телеканала.
Американские военные
США сообщили об эвакуации военных с кораблей, выброшенных на сушу у Газы
29 мая, 20:42
Ранее телеканал сообщал, что Египет требует полного вывода израильских войск с палестинской стороны "Рафаха" для возобновления работы погранперехода.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил возобновить работу европейской гражданской миссии на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Главным условием для возобновления гражданской миссии ЕС он назвал работу над тем, чтобы ответственность за ситуацию в Газе перешла к Палестинской национальной администрации. Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с ЕС о возможном открытии КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, в том числе, чтобы увеличить поток гуманитарной помощи в анклав.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Генсек ООН выразил надежду, что новое предложение по Газе приведет к миру
Вчера, 01:06
Более трех недель назад израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа. Во вторник израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" информировало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила оперативный контроль на всей протяженности "Филадельфийского коридора" - 14-километрового участка вдоль границы сектора Газа и Египта.
Египет ранее предостерегал Израиль от попыток установить контроль над "Филадельфийским коридором". Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявлял, что Каир в состоянии защитить свои границы.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
ЕС готовится к возобновлению миссии в Рафахе
31 мая, 14:53
 
ЕгипетСШАИзраильЖозеп БоррельДжо БайденРАФЕвросоюзПалестинская национальная администрацияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала