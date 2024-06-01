https://ria.ru/20240601/rafakh-1949879651.html

Египет, США, Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах", сообщили СМИ

Египет, США, Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах", сообщили СМИ - РИА Новости, 01.06.2024

Египет, США, Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах", сообщили СМИ

Египет, США и Израиль планируют обсудить в воскресенье в Каире возобновление работы контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщает египетский телеканал Al... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:36

2024-06-01T14:36

2024-06-01T14:36

египет

сша

израиль

жозеп боррель

джо байден

раф

евросоюз

палестинская национальная администрация

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КАИР, 1 июн – РИА Новости. Египет, США и Израиль планируют обсудить в воскресенье в Каире возобновление работы контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. "Завтра в Каире планируется встреча между Египтом, США и Израилем для обсуждения возобновления работы КПП "Рафах", - заявил источник телеканала. Ранее телеканал сообщал, что Египет требует полного вывода израильских войск с палестинской стороны "Рафаха" для возобновления работы погранперехода. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил возобновить работу европейской гражданской миссии на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Главным условием для возобновления гражданской миссии ЕС он назвал работу над тем, чтобы ответственность за ситуацию в Газе перешла к Палестинской национальной администрации. Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с ЕС о возможном открытии КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, в том числе, чтобы увеличить поток гуманитарной помощи в анклав. Более трех недель назад израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа. Во вторник израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" информировало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила оперативный контроль на всей протяженности "Филадельфийского коридора" - 14-километрового участка вдоль границы сектора Газа и Египта. Египет ранее предостерегал Израиль от попыток установить контроль над "Филадельфийским коридором". Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявлял, что Каир в состоянии защитить свои границы.

https://ria.ru/20240529/voennye-1949224126.html

https://ria.ru/20240601/guterresh-1949811403.html

https://ria.ru/20240531/rafakh-1949687072.html

египет

сша

израиль

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египет, сша, израиль, жозеп боррель, джо байден, раф, евросоюз, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире