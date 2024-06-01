Египет, США, Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах", сообщили СМИ
Al Qahera News: Египет, США и Израиль обсудят возобновление работы КПП "Рафах"
© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
КАИР, 1 июн – РИА Новости. Египет, США и Израиль планируют обсудить в воскресенье в Каире возобновление работы контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Завтра в Каире планируется встреча между Египтом, США и Израилем для обсуждения возобновления работы КПП "Рафах", - заявил источник телеканала.
Ранее телеканал сообщал, что Египет требует полного вывода израильских войск с палестинской стороны "Рафаха" для возобновления работы погранперехода.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил возобновить работу европейской гражданской миссии на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Главным условием для возобновления гражданской миссии ЕС он назвал работу над тем, чтобы ответственность за ситуацию в Газе перешла к Палестинской национальной администрации. Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с ЕС о возможном открытии КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта, в том числе, чтобы увеличить поток гуманитарной помощи в анклав.
Более трех недель назад израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа. Во вторник израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" информировало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила оперативный контроль на всей протяженности "Филадельфийского коридора" - 14-километрового участка вдоль границы сектора Газа и Египта.
Египет ранее предостерегал Израиль от попыток установить контроль над "Филадельфийским коридором". Глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявлял, что Каир в состоянии защитить свои границы.
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