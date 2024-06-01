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ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 01.06.2024
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" и два беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:14
2024-06-01T20:14
2024-06-01T20:20
белгородская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" и два беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России."Первого июня т.г. в период с 18.00 до 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противокорабельной ракеты "Нептун" и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, безопасность, россия
Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО сбила ракету ПКР "Нептун" и два украинских БПЛА над Белгородской областью