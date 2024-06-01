https://ria.ru/20240601/pvo-1949868773.html

Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника

Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024

Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:24

2024-06-01T13:24

2024-06-01T13:39

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбито 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 607 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотных летательных аппарата, 525 зенитных ракетных комплексов, 16219 танков и других боевых бронированных машин, 1326 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22182 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина