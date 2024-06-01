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Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 01.06.2024 (обновлено: 13:39 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pvo-1949868773.html
Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:24
2024-06-01T13:39
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбито 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 607 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотных летательных аппарата, 525 зенитных ракетных комплексов, 16219 танков и других боевых бронированных машин, 1326 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22182 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника

МО РФ: ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника и 14 снарядов РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбито 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 607 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотных летательных аппарата, 525 зенитных ракетных комплексов, 16219 танков и других боевых бронированных машин, 1326 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22182 единицы специальной военной автомобильной техники.
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