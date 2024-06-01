https://ria.ru/20240601/pvo-1949868773.html
Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника
Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника - РИА Новости, 01.06.2024
Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:24
2024-06-01T13:24
2024-06-01T13:39
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбито 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 607 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотных летательных аппарата, 525 зенитных ракетных комплексов, 16219 танков и других боевых бронированных машин, 1326 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22182 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Российская ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника
МО РФ: ПВО за сутки сбила 62 украинских беспилотника и 14 снарядов РСЗО HIMARS
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 62 украинских беспилотника, 14 снарядов РСЗО HIMARS и другие цели, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбито 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 607 украинских военных самолетов, 274 вертолета, 24964 беспилотных летательных аппарата, 525 зенитных ракетных комплексов, 16219 танков и других боевых бронированных машин, 1326 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22182 единицы специальной военной автомобильной техники.