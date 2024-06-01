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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 01.06.2024 (обновлено: 12:42 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pvo-1949862107.html
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.06.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:38
2024-06-01T12:42
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.Он добавил, что информация о последствиях еще уточняется.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в 11.57 мск. Через 18 минут тревогу отменили.
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белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.
Он добавил, что информация о последствиях еще уточняется.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в 11.57 мск. Через 18 минут тревогу отменили.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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