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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.06.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:38
2024-06-01T12:38
2024-06-01T12:42
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.Он добавил, что информация о последствиях еще уточняется.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в 11.57 мск. Через 18 минут тревогу отменили.
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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду