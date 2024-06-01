https://ria.ru/20240601/pvo-1949862107.html

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.06.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:38

2024-06-01T12:38

2024-06-01T12:42

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

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вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор.Он добавил, что информация о последствиях еще уточняется.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе появилось в 11.57 мск. Через 18 минут тревогу отменили.

https://ria.ru/20240521/svo-1947410089.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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