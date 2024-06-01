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Путин проводит встречу с главой фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 01.06.2024
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14:48 01.06.2024 (обновлено: 15:12 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/putin-1949880959.html
Путин проводит встречу с главой фонда "Защитники Отечества"
Путин проводит встречу с главой фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 01.06.2024
Путин проводит встречу с главой фонда "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:48
2024-06-01T15:12
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Путин встречался с главой фонда два месяца назад – 2 апреля Цивилева представила президенту доклад о работе, проделанной с момента создания фонда. Она тогда отметила, что в круг вопросов, решение которых необходимо ускорить, входят получение удостоверений ветеранов боевых действий добровольцами из Донбасса и представителями ЧВК, а также получение статуса инвалида боевых действий. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. В начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html
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россия, донбасс, владимир путин
Россия, Донбасс, Владимир Путин
Путин проводит встречу с главой фонда "Защитники Отечества"

Путин проводит встречу с председателем фонда "Защитники Отечества" Цивилевой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Руководитель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Руководитель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
Путин встречался с главой фонда два месяца назад – 2 апреля Цивилева представила президенту доклад о работе, проделанной с момента создания фонда. Она тогда отметила, что в круг вопросов, решение которых необходимо ускорить, входят получение удостоверений ветеранов боевых действий добровольцами из Донбасса и представителями ЧВК, а также получение статуса инвалида боевых действий.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО
2 апреля, 22:57
Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
В начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Правительство расширило возможности фонда "Защитники Отечества"
26 апреля, 10:17
 
РоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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