https://ria.ru/20240601/putin-1949880959.html

Путин проводит встречу с главой фонда "Защитники Отечества"

Путин проводит встречу с главой фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 01.06.2024

Путин проводит встречу с главой фонда "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества"... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:48

2024-06-01T14:48

2024-06-01T15:12

россия

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Путин встречался с главой фонда два месяца назад – 2 апреля Цивилева представила президенту доклад о работе, проделанной с момента создания фонда. Она тогда отметила, что в круг вопросов, решение которых необходимо ускорить, входят получение удостоверений ветеранов боевых действий добровольцами из Донбасса и представителями ЧВК, а также получение статуса инвалида боевых действий. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. В начале февраля направления деятельности фонда "Защитники Отечества" были расширены, в том числе в части контроля за полнотой и качеством предоставления мер поддержки ветеранам и членам семей участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html

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россия, донбасс, владимир путин