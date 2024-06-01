https://ria.ru/20240601/ptitsy-1949877540.html

В Москву вернулись стрижи

В Москву вернулись стрижи - РИА Новости, 01.06.2024

В Москву вернулись стрижи

Стрижи вернулись в столицу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T14:24

2024-06-01T14:24

2024-06-01T14:24

хорошие новости

общество

москва

африка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577058204_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_645b30d96982241e53fa1174d96af01c.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стрижи вернулись в столицу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москву прилетели стрижи. Об этом рассказали в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Орнитологи отмечают, что эти птицы возвращаются в город одними из последних среди своих крылатых собратьев - как правило, в конце мая, когда дневная температура достигает отметки плюс 20 градусов. Возвращение в мегаполис продолжается до начала июня. Зиму пернатые проводят на севере Африки - в Алжире, Марокко и других странах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в теплое время года в Москве обитает только черный стриж. На сайте подчеркнули, что часто из-за внешнего вида многие путают стрижей с ласточками, однако это два совершенно разных вида. Большую часть жизни стрижи проводят в полете. Они питаются преимущественно насекомыми, даже это делая в воздухе. Как сообщается на сайте, стрижи вьют гнезда в нишах каменных построек и под крышами, изредка в дуплистых деревьях или скворечниках. Эти птицы выбирают себе одну пару на всю жизнь, гнездятся коллективно, большими скоплениями. "Стрижи - дикие птицы. И поэтому любоваться ими следует на расстоянии, не рекомендуется дотрагиваться до них и тем более приносить домой", - напомнили на сайте мэра и правительства столицы.

https://ria.ru/20240530/kryakva-1949482708.html

https://ria.ru/20240513/utyata-1945669942.html

москва

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, африка