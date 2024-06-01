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В Москву вернулись стрижи - РИА Новости, 01.06.2024
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14:24 01.06.2024
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В Москву вернулись стрижи
В Москву вернулись стрижи - РИА Новости, 01.06.2024
В Москву вернулись стрижи
Стрижи вернулись в столицу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T14:24
2024-06-01T14:24
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стрижи вернулись в столицу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В Москву прилетели стрижи. Об этом рассказали в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Орнитологи отмечают, что эти птицы возвращаются в город одними из последних среди своих крылатых собратьев - как правило, в конце мая, когда дневная температура достигает отметки плюс 20 градусов. Возвращение в мегаполис продолжается до начала июня. Зиму пернатые проводят на севере Африки - в Алжире, Марокко и других странах", - говорится в сообщении. Отмечается, что в теплое время года в Москве обитает только черный стриж. На сайте подчеркнули, что часто из-за внешнего вида многие путают стрижей с ласточками, однако это два совершенно разных вида. Большую часть жизни стрижи проводят в полете. Они питаются преимущественно насекомыми, даже это делая в воздухе. Как сообщается на сайте, стрижи вьют гнезда в нишах каменных построек и под крышами, изредка в дуплистых деревьях или скворечниках. Эти птицы выбирают себе одну пару на всю жизнь, гнездятся коллективно, большими скоплениями. "Стрижи - дикие птицы. И поэтому любоваться ими следует на расстоянии, не рекомендуется дотрагиваться до них и тем более приносить домой", - напомнили на сайте мэра и правительства столицы.
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Хорошие новости, Общество, Москва, Африка
В Москву вернулись стрижи

В Москву последними из перелетных птиц вернулись из Африки черные стрижи

CC BY-SA 2.0 / pau.artigas / Чёрный стриж
Чёрный стриж - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
CC BY-SA 2.0 / pau.artigas /
Чёрный стриж. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стрижи вернулись в столицу, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Москву прилетели стрижи. Об этом рассказали в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Орнитологи отмечают, что эти птицы возвращаются в город одними из последних среди своих крылатых собратьев - как правило, в конце мая, когда дневная температура достигает отметки плюс 20 градусов. Возвращение в мегаполис продолжается до начала июня. Зиму пернатые проводят на севере Африки - в Алжире, Марокко и других странах", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в теплое время года в Москве обитает только черный стриж. На сайте подчеркнули, что часто из-за внешнего вида многие путают стрижей с ласточками, однако это два совершенно разных вида.
Большую часть жизни стрижи проводят в полете. Они питаются преимущественно насекомыми, даже это делая в воздухе. Как сообщается на сайте, стрижи вьют гнезда в нишах каменных построек и под крышами, изредка в дуплистых деревьях или скворечниках. Эти птицы выбирают себе одну пару на всю жизнь, гнездятся коллективно, большими скоплениями.
"Стрижи - дикие птицы. И поэтому любоваться ими следует на расстоянии, не рекомендуется дотрагиваться до них и тем более приносить домой", - напомнили на сайте мэра и правительства столицы.
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