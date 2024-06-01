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В Туле арестовали бывшего замначальника УМВД по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 01.06.2024
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15:19 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/proisshestviya-1949885984.html
В Туле арестовали бывшего замначальника УМВД по делу о незаконной миграции
В Туле арестовали бывшего замначальника УМВД по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 01.06.2024
В Туле арестовали бывшего замначальника УМВД по делу о незаконной миграции
Бывший заместитель начальника УМВД по Тульской области арестован на срок до 15 июля по делу о незаконной миграции, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:19
2024-06-01T15:19
происшествия
тула
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Бывший заместитель начальника УМВД по Тульской области арестован на срок до 15 июля по делу о незаконной миграции, сообщает СУСК России по региону. Накануне сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области задержан бывший заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД России по Тульской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). "В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области судом… в отношении бывшего заместителя начальника Управления – начальник полиции УМВД России по Тульской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК. В следственном управлении уточнили РИА Новости, что бывший полицейский арестован на срок до 15 июля. Ранее Советский районный суд Тулы арестовал 12 фигурантов дела о незаконной миграции, включая начальника управления по вопросам миграции УМВД по региону Дениса Оськина, еще трое фигурантов отправились под домашний арест. По данным СУСК, всем вменяют организацию незаконного пребывания на территории региона не менее 700 иностранных граждан.
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947225488.html
https://ria.ru/20240405/arest-1938119931.html
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РИА Новости
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происшествия, тула
Происшествия, Тула
В Туле арестовали бывшего замначальника УМВД по делу о незаконной миграции

Бывшего замначальника УМВД по Тульской области арестовали на срок до 15 июля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Бывший заместитель начальника УМВД по Тульской области арестован на срок до 15 июля по делу о незаконной миграции, сообщает СУСК России по региону.
Накануне сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области задержан бывший заместитель начальника управления – начальник полиции УМВД России по Тульской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
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"В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области судом… в отношении бывшего заместителя начальника Управления – начальник полиции УМВД России по Тульской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУСК.
В следственном управлении уточнили РИА Новости, что бывший полицейский арестован на срок до 15 июля.
Ранее Советский районный суд Тулы арестовал 12 фигурантов дела о незаконной миграции, включая начальника управления по вопросам миграции УМВД по региону Дениса Оськина, еще трое фигурантов отправились под домашний арест. По данным СУСК, всем вменяют организацию незаконного пребывания на территории региона не менее 700 иностранных граждан.
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