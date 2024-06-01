https://ria.ru/20240601/presledovanie-1949909961.html

В ГД прокомментировали преследование российских журналистов фондом Клуни

В ГД прокомментировали преследование российских журналистов фондом Клуни - РИА Новости, 01.06.2024

В ГД прокомментировали преследование российских журналистов фондом Клуни

Актер Джордж Клуни заявлениями о преследовании российских журналистов пытается напомнить свои кинообразы, но его новая роль не героическая, а комическая, заявил РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:12

2024-06-01T18:12

2024-06-01T18:12

россия

европа

ближний восток

джордж клуни

дмитрий полянский

дарья дугина

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Актер Джордж Клуни заявлениями о преследовании российских журналистов пытается напомнить свои кинообразы, но его новая роль не героическая, а комическая, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается в Европе выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов. Сооснователи фонда Клуни - актер Джордж Клуни и его жена Амаль. "Видимо, артист решил напомнить самому себе и другим свои давние кинообразы. Может, не дают покоя лавры актëров, перешедших со сцены в политику. Хотя эта карьерная траектория даëтся не всем, судя по Зеленскому. Некоторые лицедеи умеют говорить только то, что напишет им режиссёр на бумажке. Для кино это годится, для жизни - нет. Понимает ли Клуни, что его новая "роль" не героическая, а комическая? Актëр, который вообразил себя охотником за головами, - это очень глупо", - сказал Толмачев. Депутат отметил, что вершина актёрской карьеры Клуни - премия "Оскар" за роль второго плана, но сейчас о нем все забыли. "Обидно, наверное. Кстати, в том фильме он изображал ЦРУшника, а сюжет вертелся вокруг Ближнего Востока и тех дел, которые США там крутили", - добавил он. Проект фонда Клуни рассматривает возможность обратиться в МУС с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности журналистов "к подстрекательству к геноциду". При этом западные страны не обращают внимания на преследования и убийства российских журналистов, а также угрозы в их адрес со стороны режима Зеленского. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов. Он напомнил, что только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, военкор "России 24" Борис Максудов, военкор "Известий" Семен Еремин. По словам Полянского, режим Зеленского открыл настоящую охоту на представителей российской медиасферы. Кроме того, российские правоохранительные органы раскрыли планы Киева по совершению терактов в отношении ряда российских журналистов, в том числе генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова. Глава Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв отмечал, что комиссия рассмотрит возможность признать деятельность фонда Клуни нежелательной в РФ.

https://ria.ru/20240601/medvedev-1949879855.html

https://ria.ru/20240531/zakharova-1949805365.html

https://ria.ru/20240601/fond-1949853008.html

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европа

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россия, европа, ближний восток, джордж клуни, дмитрий полянский, дарья дугина, единая россия, госдума рф, центральное разведывательное управление (цру), в мире