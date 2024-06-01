https://ria.ru/20240601/pravitelstvo-1949862271.html

Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми

Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми - РИА Новости, 01.06.2024

Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, при условии что общий доход семьи не... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T12:38

2024-06-01T12:38

2024-06-01T12:38

общество

россия

год семьи

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, при условии что общий доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240601/semi-1949823247.html

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общество, россия, год семьи