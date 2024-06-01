Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/pravitelstvo-1949862271.html
Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми
Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми - РИА Новости, 01.06.2024
Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, при условии что общий доход семьи не... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:38
2024-06-01T12:38
общество
россия
год семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_9b25200f9cc46a20e596705eacd54ff8.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, при условии что общий доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240601/semi-1949823247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1b/1738794289_414:236:2830:2048_1920x0_80_0_0_bec1455512d2d503532d07c809cbf8cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, год семьи
Общество, Россия, Год семьи
Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми

Правительство одобрило проект о выплате работающим семьям с двумя и более детьми

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Молодая семья с детьми . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, при условии что общий доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Омбудсмен Херсонской области рассказал о положении многодетных семей
Вчера, 06:39
 
ОбществоРоссияГод семьи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала