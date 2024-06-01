https://ria.ru/20240601/pravitelstvo-1949862271.html
Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми
Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми - РИА Новости, 01.06.2024
Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, при условии что общий доход семьи не... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:38
2024-06-01T12:38
2024-06-01T12:38
общество
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год семьи
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, при условии что общий доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240601/semi-1949823247.html
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общество, россия, год семьи
Общество, Россия, Год семьи
Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя детьми
Правительство одобрило проект о выплате работающим семьям с двумя и более детьми