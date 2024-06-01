https://ria.ru/20240601/pravitelstvo-1949842605.html

На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей

На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей - РИА Новости, 01.06.2024

На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей

Правительство России выделило более одного миллиарда рублей на летний отдых детей из Оренбургской и Белгородской областей, сообщается в официальном... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T10:22

2024-06-01T10:22

2024-06-01T10:42

общество

россия

белгородская область

краснодарский край

михаил мишустин

антон силуанов

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945238723_0:181:1280:901_1920x0_80_0_0_23006c17973a89589c01be2065b7280f.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство России выделило более одного миллиарда рублей на летний отдых детей из Оренбургской и Белгородской областей, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Ранее сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха. "Более одного миллиарда будет направлено на организацию летнего отдыха детей из Оренбургской и Белгородской областей. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что это решение позволит примерно 22 тысячам детей получить путёвки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края. Отмечается, что источником средств на эти цели стал резервный фонд Правительства РФ.

https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html

https://ria.ru/20240601/deti--1949829183.html

россия

белгородская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, белгородская область, краснодарский край, михаил мишустин, антон силуанов, наводнения в россии — 2024