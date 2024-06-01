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На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей - РИА Новости, 01.06.2024
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10:22 01.06.2024 (обновлено: 10:42 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pravitelstvo-1949842605.html
На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей
На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей - РИА Новости, 01.06.2024
На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей
Правительство России выделило более одного миллиарда рублей на летний отдых детей из Оренбургской и Белгородской областей, сообщается в официальном... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:22
2024-06-01T10:42
общество
россия
белгородская область
краснодарский край
михаил мишустин
антон силуанов
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство России выделило более одного миллиарда рублей на летний отдых детей из Оренбургской и Белгородской областей, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Ранее сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха. "Более одного миллиарда будет направлено на организацию летнего отдыха детей из Оренбургской и Белгородской областей. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что это решение позволит примерно 22 тысячам детей получить путёвки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края. Отмечается, что источником средств на эти цели стал резервный фонд Правительства РФ.
https://ria.ru/20240601/deti-1949400162.html
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общество, россия, белгородская область, краснодарский край, михаил мишустин, антон силуанов, наводнения в россии — 2024
Общество, Россия, Белгородская область, Краснодарский край, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Наводнения в России — 2024
На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей

Кабмин выделил более миллиарда рублей детям Оренбургской и Белгородской области

© Фото : Мэрия Анапы/TelegramЛагерь "Юбилейный" в Анапе принял детей и сопровождающих из пострадавшей от паводков Оренбургской области
Лагерь Юбилейный в Анапе принял детей и сопровождающих из пострадавшей от паводков Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Мэрия Анапы/Telegram
Лагерь "Юбилейный" в Анапе принял детей и сопровождающих из пострадавшей от паводков Оренбургской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство России выделило более одного миллиарда рублей на летний отдых детей из Оренбургской и Белгородской областей, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
Ранее сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха.
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"Более одного миллиарда будет направлено на организацию летнего отдыха детей из Оренбургской и Белгородской областей. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение позволит примерно 22 тысячам детей получить путёвки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края.
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Отмечается, что источником средств на эти цели стал резервный фонд Правительства РФ.
 
ОбществоРоссияБелгородская областьКраснодарский крайМихаил МишустинАнтон СилуановНаводнения в России — 2024
 
 
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