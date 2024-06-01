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На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей
На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей - РИА Новости, 01.06.2024
На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей
Правительство России выделило более одного миллиарда рублей на летний отдых детей из Оренбургской и Белгородской областей, сообщается в официальном... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:22
2024-06-01T10:22
2024-06-01T10:42
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство России выделило более одного миллиарда рублей на летний отдых детей из Оренбургской и Белгородской областей, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Ранее сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову оперативно направить средства регионам для организации поездок в места отдыха. "Более одного миллиарда будет направлено на организацию летнего отдыха детей из Оренбургской и Белгородской областей. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что это решение позволит примерно 22 тысячам детей получить путёвки в детские лагеря и санатории Крыма и Краснодарского края. Отмечается, что источником средств на эти цели стал резервный фонд Правительства РФ.
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общество, россия, белгородская область, краснодарский край, михаил мишустин, антон силуанов, наводнения в россии — 2024
Общество, Россия, Белгородская область, Краснодарский край, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Наводнения в России — 2024
На отдых детей из двух регионов направят более миллиарда рублей
Кабмин выделил более миллиарда рублей детям Оренбургской и Белгородской области