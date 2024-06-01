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Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 43,2 гектара

Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 43,2 гектара - РИА Новости, 01.06.2024

Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 43,2 гектара

Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 43,2 гектара, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T22:18

2024-06-01T22:18

2024-06-01T22:24

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

россия

происшествия

тарасовский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области увеличилась до 43,2 гектара, сообщает пресс-служба МЧС РФ.В 15.15 поступила информация о пожаре в Ефремово-Степановском участковом лесничестве в Тарасовском районе. Площадь пожара составляла 15 гектаров. К 21.00 огонь охватил уже 37 гектаров."По состоянию на 22.00 площадь пожара составляет 43,2 гектара", - говорится в сообщении.В тушении задействованы более 400 человек и почти 120 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России, который выполнил уже 12 сбросов общим объемом 42 тонны.Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером, предположительно, из-за удара молнии. В субботу пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров.

ростовская область

россия

тарасовский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, россия, происшествия, тарасовский район