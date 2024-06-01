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Во Владимирской области потушили открытый огонь в производственном здании
Во Владимирской области потушили открытый огонь в производственном здании - РИА Новости, 01.06.2024
Во Владимирской области потушили открытый огонь в производственном здании
Открытое горение в производственном здании в Камешковском районе Владимирской области ликвидировали, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T20:25
2024-06-01T20:25
2024-06-01T20:25
происшествия
владимирская область
камешковский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Открытое горение в производственном здании в Камешковском районе Владимирской области ликвидировали, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство уведомляло о пожаре в производственном здании по адресу: Камешковский район, деревня Сергеиха, улица Карла Либкнехта, дом 70, поступило в 16.30. Приехавшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит второй этаж и крыша. Пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано в 20.06" - говорится в сообщении.
владимирская область
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происшествия, владимирская область, камешковский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Камешковский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области потушили открытый огонь в производственном здании
МЧС: во Владимирской области потушили открытый огонь в производственном здании