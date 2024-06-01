https://ria.ru/20240601/pozhar-1949923842.html

Во Владимирской области потушили открытый огонь в производственном здании

Во Владимирской области потушили открытый огонь в производственном здании - РИА Новости, 01.06.2024

Во Владимирской области потушили открытый огонь в производственном здании

Открытое горение в производственном здании в Камешковском районе Владимирской области ликвидировали, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T20:25

2024-06-01T20:25

2024-06-01T20:25

происшествия

владимирская область

камешковский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Открытое горение в производственном здании в Камешковском районе Владимирской области ликвидировали, сообщила пресс-служба МЧС России. Ранее ведомство уведомляло о пожаре в производственном здании по адресу: Камешковский район, деревня Сергеиха, улица Карла Либкнехта, дом 70, поступило в 16.30. Приехавшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит второй этаж и крыша. Пожар был локализован на площади 2,5 тысячи квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано в 20.06" - говорится в сообщении.

владимирская область

камешковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область, камешковский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)