https://ria.ru/20240601/pozhar-1949912762.html

В Ростовской области возник новый очаг лесного пожара

В Ростовской области возник новый очаг лесного пожара - РИА Новости, 01.06.2024

В Ростовской области возник новый очаг лесного пожара

Новый очаг лесного пожара возник в Тарасовском районе Ростовской области на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:38

2024-06-01T18:38

2024-06-01T18:46

происшествия

ростовская область

тарасовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Новый очаг лесного пожара возник в Тарасовском районе Ростовской области на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ."В Ростовской области сотрудники МЧС России тушат новый очаг лесного пожара. В 15.15 поступила информация о пожаре в Ефремово-Степановском участковом лесничестве в Тарасовском районе", - говорится в сообщении. Угрозы населенным пунктам нет.Площадь пожара составляет 15 гектаров.К тушению привлечена авиация МЧС России. Всего в тушении задействованы более 400 человек и почти 120 единиц техники.Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером, предположительно, из-за удара молнии. В субботу пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров.

https://ria.ru/20240530/pozhary-1949264116.html

ростовская область

тарасовский район

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происшествия, ростовская область, тарасовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)