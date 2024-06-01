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В Ростовской области возник новый очаг лесного пожара
В Ростовской области возник новый очаг лесного пожара - РИА Новости, 01.06.2024
В Ростовской области возник новый очаг лесного пожара
Новый очаг лесного пожара возник в Тарасовском районе Ростовской области на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T18:38
2024-06-01T18:38
2024-06-01T18:46
происшествия
ростовская область
тарасовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Новый очаг лесного пожара возник в Тарасовском районе Ростовской области на площади 15 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ."В Ростовской области сотрудники МЧС России тушат новый очаг лесного пожара. В 15.15 поступила информация о пожаре в Ефремово-Степановском участковом лесничестве в Тарасовском районе", - говорится в сообщении. Угрозы населенным пунктам нет.Площадь пожара составляет 15 гектаров.К тушению привлечена авиация МЧС России. Всего в тушении задействованы более 400 человек и почти 120 единиц техники.Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером, предположительно, из-за удара молнии. В субботу пожар удалось ликвидировать на площади 169 гектаров.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, тарасовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Тарасовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области возник новый очаг лесного пожара
В Тарасовском районе Ростовской области возник новый очаг лесного пожара