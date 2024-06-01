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В Ростовской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 01.06.2024
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10:14 01.06.2024 (обновлено: 10:46 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pozhar-1949841933.html
В Ростовской области потушили лесной пожар
В Ростовской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 01.06.2024
В Ростовской области потушили лесной пожар
Пожар в Тарасовском лесничестве Ростовской области ликвидирован на 169 гектарах, сообщил губернатор Василий Голубев. "По состоянию на 10.00 (совпадает с мск -... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T10:14
2024-06-01T10:46
происшествия
ростовская область
тарасовский район
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Пожар в Тарасовском лесничестве Ростовской области ликвидирован на 169 гектарах, сообщил губернатор Василий Голубев. "По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) лесной пожар в Тарасовском районе на площади 169 гектаров ликвидирован", - написал глава региона в Telegram.Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером, предположительно, из-за удара молнии. Сообщалось, что площадь пожара составляла 63 гектара, к тушению привлечена авиация. Утром субботы пожар удалось локализовать. Уточняется, что в тушении были задействованы 226 человек и 69 единиц техники, в том числе вертолет.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, тарасовский район, василий голубев
Происшествия, Ростовская область, Тарасовский район, Василий Голубев
В Ростовской области потушили лесной пожар

Голубев: в Ростовской области ликвидировали лесной пожар на 169 гектарах

© Фото : МЧС России/TelegramМесто пожара в лесничестве в Ростовской области
Место пожара в лесничестве в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн - РИА Новости. Пожар в Тарасовском лесничестве Ростовской области ликвидирован на 169 гектарах, сообщил губернатор Василий Голубев. "По состоянию на 10.00 (совпадает с мск - ред.) лесной пожар в Тарасовском районе на площади 169 гектаров ликвидирован", - написал глава региона в Telegram.
Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером, предположительно, из-за удара молнии. Сообщалось, что площадь пожара составляла 63 гектара, к тушению привлечена авиация. Утром субботы пожар удалось локализовать.
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Уточняется, что в тушении были задействованы 226 человек и 69 единиц техники, в том числе вертолет.
 
ПроисшествияРостовская областьТарасовский районВасилий Голубев
 
 
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