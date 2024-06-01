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В Ростовской области локализовали пожар в Тарасовском лесничестве
В Ростовской области локализовали пожар в Тарасовском лесничестве - РИА Новости, 01.06.2024
В Ростовской области локализовали пожар в Тарасовском лесничестве
Пожар в Тарасовском лесничестве Ростовской области локализован на площади 169 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:03
2024-06-01T09:03
2024-06-01T09:03
происшествия
ростовская область
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тарасовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожар в Тарасовском лесничестве Ростовской области локализован на площади 169 гектаров, угрозы населенным пунктам нет, сообщает пресс-служба МЧС России. Лесная подстилка загорелась в Тарасовском лесничестве в пятницу вечером, предположительно, из-за удара молнии. Сообщалось, что площадь пожара составляла 63 гектара, к тушению привлечена авиация. "Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений и всех привлеенных сил и средств пожар в Тарасовском лесничестве Ефремово-Степановского участкового лесничества Тарасовского района удалось локализовать на площади 169 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что утром прибыла аэромобильная группировка спасателей МЧС по Ростовской области в количестве 100 человек и 26 единиц техники. На данный момент к ликвидации пожара привлечены более 200 человек и 70 единиц техники. Вертолет Ми-8 МЧС России сбросил на пожар 30 тонн воды.
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происшествия, ростовская область, россия, тарасовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Тарасовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области локализовали пожар в Тарасовском лесничестве
В Ростовской области локализовали пожар на площади 169 гектаров