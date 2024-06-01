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В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры
В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2024
В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры
Пожар начался на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины, заявил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T04:58
2024-06-01T04:58
2024-06-01T05:08
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пожар начался на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины, заявил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. "В Винницкой области... возник пожар на объекте критической инфраструктуры", — написал Борзов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры
Борзов: в Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры