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В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:58 01.06.2024 (обновлено: 05:08 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pozhar-1949820444.html
В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры
В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 01.06.2024
В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры
Пожар начался на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины, заявил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T04:58
2024-06-01T05:08
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пожар начался на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины, заявил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале. "В Винницкой области... возник пожар на объекте критической инфраструктуры", — написал Борзов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240601/katastrofa-1949811843.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, винницкая область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Винницкой области загорелся объект критической инфраструктуры

Борзов: в Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Пожар начался на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины, заявил глава областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале.
"В Винницкой области... возник пожар на объекте критической инфраструктуры", — написал Борзов.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницкая областьУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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