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Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с днем рождения - РИА Новости, 01.06.2024
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12:01 01.06.2024 (обновлено: 12:21 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pozdravlenie-1949855199.html
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с днем рождения
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с днем рождения - РИА Новости, 01.06.2024
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин и председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T12:01
2024-06-01T12:21
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ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщили в пресс-службе армянского правительства."Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения. Мы за то, чтобы эти отношения и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран. Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в послании Путина, текст которого размещен на сайте правительства Армении.Мишустин поздравил Пашиняна от имени правительства Российской Федерации и от себя лично."С удовлетворением отмечаю поступательное развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Арменией. Успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре", - говорится в поздравительном послании Мишустина.
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армения, михаил мишустин, никол пашинян, владимир путин, в мире, россия
Армения, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с днем рождения

Путин и Мишустин поздравили премьера Армении Пашиняна с днем рождения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
«
"Примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Российско-армянские отношения основываются на многовековых традициях дружбы и взаимного уважения. Мы за то, чтобы эти отношения и впредь успешно развивались на благо народов обеих стран. Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в послании Путина, текст которого размещен на сайте правительства Армении.
Мишустин поздравил Пашиняна от имени правительства Российской Федерации и от себя лично.
"С удовлетворением отмечаю поступательное развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Арменией. Успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности и транспортной инфраструктуре", - говорится в поздравительном послании Мишустина.
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АрменияМихаил МишустинНикол ПашинянВладимир ПутинВ миреРоссия
 
 
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