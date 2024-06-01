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При украинском обстреле Белгородской области получила повреждения школа
При украинском обстреле Белгородской области получила повреждения школа - РИА Новости, 01.06.2024
При украинском обстреле Белгородской области получила повреждения школа
Здание школы и несколько домов повреждены в селе Муром Шебекинского округа из-за артиллерийского обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:00
2024-06-01T17:00
2024-06-01T17:00
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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Здание школы и несколько домов повреждены в селе Муром Шебекинского округа из-за артиллерийского обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домовладениях", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области уточнил, что также повреждены линии электропередачи, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ. "Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается", - добавил губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Белгородской области получила повреждения школа
Гладков: при обстреле ВСУ Мурома Белгородской области получила повреждения школа