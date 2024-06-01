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При украинском обстреле Белгородской области получила повреждения школа - РИА Новости, 01.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/povrezhdeniya-1949900675.html
При украинском обстреле Белгородской области получила повреждения школа
При украинском обстреле Белгородской области получила повреждения школа - РИА Новости, 01.06.2024
При украинском обстреле Белгородской области получила повреждения школа
Здание школы и несколько домов повреждены в селе Муром Шебекинского округа из-за артиллерийского обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:00
2024-06-01T17:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Здание школы и несколько домов повреждены в селе Муром Шебекинского округа из-за артиллерийского обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домовладениях", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Глава области уточнил, что также повреждены линии электропередачи, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ. "Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается", - добавил губернатор.
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белгородская область, украина, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Белгородской области получила повреждения школа

Гладков: при обстреле ВСУ Мурома Белгородской области получила повреждения школа

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа
Последствия обстрела со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в селе Муром Шебекинского городского округа
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 июн – РИА Новости. Здание школы и несколько домов повреждены в селе Муром Шебекинского округа из-за артиллерийского обстрела со стороны Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда повреждено здание школы. Также осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в трех частных жилых домовладениях", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Глава области уточнил, что также повреждены линии электропередачи, аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ. "Оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается", - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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