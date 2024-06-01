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Правительство одобрило изменения в ТК по соцгарантиям при увольнении
Правительство одобрило изменения в ТК по соцгарантиям при увольнении - РИА Новости, 01.06.2024
Правительство одобрило изменения в ТК по соцгарантиям при увольнении
Правительство России на заседании в четверг одобрило внесении изменений в Трудовой кодекс о предоставлении соцгарантий увольняющимся сотрудникам, которые... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T15:47
2024-06-01T15:47
2024-06-01T15:47
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило внесении изменений в Трудовой кодекс о предоставлении соцгарантий увольняющимся сотрудникам, которые работали на праздники и в выходные, сообщается на сайте правительства. "Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 153 Трудового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Также кабмин одобрил и внес в Госдуму проект об устранении правовой неопределённости в понимании термина "руководители организации".
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Госдума РФ, Россия, Общество
Правительство одобрило изменения в ТК по соцгарантиям при увольнении
Правительство одобрило внесение поправок в ТК по соцгарантиям при увольнении