Археологи сделали удивительное открытие на раскопках в Помпеях
Newsweek: найдены рисунки, сделанные незадолго до извержения Везувия в Помпеях
© Public domain Карл Брюллов. "Последний день Помпеи". 1833, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
© Public domain
Карл Брюллов. "Последний день Помпеи". 1833, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Археологи, проводящие раскопки в древнеримском городе Помпеи, уничтоженном при извержении вулкана Везувий, обнаружили детские рисунки, изображающие кровавые бои гладиаторов, передает Newsweek.
"На сохранившихся рисунках изображена типичная сцена гладиаторских боев, где два бойца стоят друг против друга, а также сцена, по-видимому, "игры в охоту" с участием двух бестиариев — вооруженных копьями бойцов, которые сражались на аренах с парой диких кабанов", — говорится в статье.
Археологи полагают, что ребенок был непосредственным свидетелем развлечений жителей Помпеев.
Катастрофическое извержение Везувия разрушило Помпеи, находившиеся недалеко от Неаполя, в 79 году нашей эры. Город был погребен под слоем вулканического пепла, обнаружили его только в 1592 году, и лишь в 1748-м начались раскопки. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом. Раскопки мертвого города ведутся до сих пор.
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