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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 01.06.2024
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03:42 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818370.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 01.06.2024
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Температура в Москве на следующей неделе снизится до комфортных 23-25 градусов, но она все равно будет характерна для июля, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:42
2024-06-01T03:42
общество
москва
россия
средиземное море
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температура в Москве на следующей неделе снизится до комфортных 23-25 градусов, но она все равно будет характерна для июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Антициклон уходит на восток, и уже циклоническая ложбина будет управлять погодой. Москва будет находиться на западной периферии этой ложбины, это значит, что теплый воздух будет поступать с юга, юго-запада, со Средиземного моря, поэтому температура понизится, но до комфортных 23-25 градусов в Москве и 22-27 в Подмосковье", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что такая погода будет все равно характерна для июля. Он добавил, что в течение всей недели прогнозируются небольшие кратковременные дожди.
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общество, москва, россия, средиземное море, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Средиземное море, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Вильфанд: температура в Москве на следующей неделе снизится до 23-25 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в центре Москвы
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температура в Москве на следующей неделе снизится до комфортных 23-25 градусов, но она все равно будет характерна для июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Антициклон уходит на восток, и уже циклоническая ложбина будет управлять погодой. Москва будет находиться на западной периферии этой ложбины, это значит, что теплый воздух будет поступать с юга, юго-запада, со Средиземного моря, поэтому температура понизится, но до комфортных 23-25 градусов в Москве и 22-27 в Подмосковье", - сказал Вильфанд.
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Синоптик отметил, что такая погода будет все равно характерна для июля. Он добавил, что в течение всей недели прогнозируются небольшие кратковременные дожди.
 
ОбществоМоскваРоссияСредиземное мореРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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