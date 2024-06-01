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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 01.06.2024
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Температура в Москве на следующей неделе снизится до комфортных 23-25 градусов, но она все равно будет характерна для июля, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:42
2024-06-01T03:42
2024-06-01T03:42
общество
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россия
средиземное море
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температура в Москве на следующей неделе снизится до комфортных 23-25 градусов, но она все равно будет характерна для июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Антициклон уходит на восток, и уже циклоническая ложбина будет управлять погодой. Москва будет находиться на западной периферии этой ложбины, это значит, что теплый воздух будет поступать с юга, юго-запада, со Средиземного моря, поэтому температура понизится, но до комфортных 23-25 градусов в Москве и 22-27 в Подмосковье", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что такая погода будет все равно характерна для июля. Он добавил, что в течение всей недели прогнозируются небольшие кратковременные дожди.
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общество, москва, россия, средиземное море, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Средиземное море, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Вильфанд: температура в Москве на следующей неделе снизится до 23-25 градусов