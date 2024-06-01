https://ria.ru/20240601/pogoda-1949818370.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 01.06.2024

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Температура в Москве на следующей неделе снизится до комфортных 23-25 градусов, но она все равно будет характерна для июля, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:42

2024-06-01T03:42

2024-06-01T03:42

общество

москва

россия

средиземное море

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943145915_0:190:2993:1874_1920x0_80_0_0_eaa85353efe0b38a9502a9359ab6f7cd.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Температура в Москве на следующей неделе снизится до комфортных 23-25 градусов, но она все равно будет характерна для июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Антициклон уходит на восток, и уже циклоническая ложбина будет управлять погодой. Москва будет находиться на западной периферии этой ложбины, это значит, что теплый воздух будет поступать с юга, юго-запада, со Средиземного моря, поэтому температура понизится, но до комфортных 23-25 градусов в Москве и 22-27 в Подмосковье", - сказал Вильфанд. Синоптик отметил, что такая погода будет все равно характерна для июля. Он добавил, что в течение всей недели прогнозируются небольшие кратковременные дожди.

https://ria.ru/20240601/sezon-1949814662.html

москва

россия

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, средиземное море, роман вильфанд, гидрометцентр