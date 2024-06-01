Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде 1 июня - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/pogoda-1949817678.html
Москвичам рассказали о погоде 1 июня
Москвичам рассказали о погоде 1 июня - РИА Новости, 01.06.2024
Москвичам рассказали о погоде 1 июня
Среднесуточная температура в Москве соответствует той, что обычно бывает в Краснодаре в самый теплый период июля, минимальные значения не опускаются ниже 20... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:17
2024-06-01T03:17
общество
москва
краснодар
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9af5e982299fdc2b4db61b85004cda91.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Среднесуточная температура в Москве соответствует той, что обычно бывает в Краснодаре в самый теплый период июля, минимальные значения не опускаются ниже 20 градусов, такая погода сохранится 1 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В прошедшую полночь температура в Москве и области была 22-23 градуса. Это просто тропическая температура. Минимальная температура в центре Москвы была около 20 градусов. Среднесуточная температура в четверг, пятницу и субботу такая же, какой она бывает в самый теплый период июля, но не в Москве, и не в Воронеже, и не в Ростове-на-Дону, а в Краснодаре", - сказал Вильфанд. По его словам, настолько теплая погода связана с тем, что Москва находится в теплом секторе антициклона, в столицу поступают теплые воздушные массы из Туркмении.
https://ria.ru/20240601/sezon-1949814662.html
москва
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_19ccbd48a3f6f6644a393eca27e2f85b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, краснодар, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Краснодар, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде 1 июня

Вильфанд: среднесуточная температура в Москве не опустится ниже 20 градусов

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Среднесуточная температура в Москве соответствует той, что обычно бывает в Краснодаре в самый теплый период июля, минимальные значения не опускаются ниже 20 градусов, такая погода сохранится 1 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В прошедшую полночь температура в Москве и области была 22-23 градуса. Это просто тропическая температура. Минимальная температура в центре Москвы была около 20 градусов. Среднесуточная температура в четверг, пятницу и субботу такая же, какой она бывает в самый теплый период июля, но не в Москве, и не в Воронеже, и не в Ростове-на-Дону, а в Краснодаре", - сказал Вильфанд.
Пляж в Москве
В Москве рассказали, при какой температуре можно начинать купаться
02:21
По его словам, настолько теплая погода связана с тем, что Москва находится в теплом секторе антициклона, в столицу поступают теплые воздушные массы из Туркмении.
 
ОбществоМоскваКраснодарРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала