https://ria.ru/20240601/pogoda-1949817678.html

Москвичам рассказали о погоде 1 июня

Москвичам рассказали о погоде 1 июня - РИА Новости, 01.06.2024

Москвичам рассказали о погоде 1 июня

Среднесуточная температура в Москве соответствует той, что обычно бывает в Краснодаре в самый теплый период июля, минимальные значения не опускаются ниже 20... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:17

2024-06-01T03:17

2024-06-01T03:17

общество

москва

краснодар

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941488835_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_9af5e982299fdc2b4db61b85004cda91.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Среднесуточная температура в Москве соответствует той, что обычно бывает в Краснодаре в самый теплый период июля, минимальные значения не опускаются ниже 20 градусов, такая погода сохранится 1 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В прошедшую полночь температура в Москве и области была 22-23 градуса. Это просто тропическая температура. Минимальная температура в центре Москвы была около 20 градусов. Среднесуточная температура в четверг, пятницу и субботу такая же, какой она бывает в самый теплый период июля, но не в Москве, и не в Воронеже, и не в Ростове-на-Дону, а в Краснодаре", - сказал Вильфанд. По его словам, настолько теплая погода связана с тем, что Москва находится в теплом секторе антициклона, в столицу поступают теплые воздушные массы из Туркмении.

https://ria.ru/20240601/sezon-1949814662.html

москва

краснодар

россия

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общество, москва, краснодар, россия, роман вильфанд, гидрометцентр