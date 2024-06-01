https://ria.ru/20240601/pogoda-1949817678.html
Москвичам рассказали о погоде 1 июня
Москвичам рассказали о погоде 1 июня - РИА Новости, 01.06.2024
Москвичам рассказали о погоде 1 июня
Среднесуточная температура в Москве соответствует той, что обычно бывает в Краснодаре в самый теплый период июля, минимальные значения не опускаются ниже 20... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:17
2024-06-01T03:17
2024-06-01T03:17
общество
москва
краснодар
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Среднесуточная температура в Москве соответствует той, что обычно бывает в Краснодаре в самый теплый период июля, минимальные значения не опускаются ниже 20 градусов, такая погода сохранится 1 июня, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В прошедшую полночь температура в Москве и области была 22-23 градуса. Это просто тропическая температура. Минимальная температура в центре Москвы была около 20 градусов. Среднесуточная температура в четверг, пятницу и субботу такая же, какой она бывает в самый теплый период июля, но не в Москве, и не в Воронеже, и не в Ростове-на-Дону, а в Краснодаре", - сказал Вильфанд. По его словам, настолько теплая погода связана с тем, что Москва находится в теплом секторе антициклона, в столицу поступают теплые воздушные массы из Туркмении.
https://ria.ru/20240601/sezon-1949814662.html
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общество, москва, краснодар, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Краснодар, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам рассказали о погоде 1 июня
Вильфанд: среднесуточная температура в Москве не опустится ниже 20 градусов