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Тамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка

Тамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка - РИА Новости, 01.06.2024

Тамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка

В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечают в субботу, депутаты Тамбовской областной Думы по поручению ее председателя Евгения Матушкина... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T06:00

2024-06-01T06:00

2024-06-01T06:00

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

тамбовская область

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечают в субботу, депутаты Тамбовской областной Думы по поручению ее председателя Евгения Матушкина посетили подшефный областной Дом ребенка и привезли ребятам подарки, сообщает пресс-служба регионального парламента.Народные избранники привезли для детей подарки и угощение и поздравили воспитанников и коллектив с праздником. Дружба регионального парламента с этим учреждением продолжается уже 13 лет. Все эти годы депутаты постоянно взаимодействуют с Домом ребенка, просьбы не оставляют без внимания, регулярно навещают подопечных учреждения. В этот раз депутаты привезли велосипеды, самокаты, машинки, фрукты и сладости.Как неоднократно подчеркивал Матушкин во время таких визитов, в учреждении сложился коллектив сотрудников, которые дарят любовь, заботу и душевное тепло своим воспитанникам."Оказывая поддержку учреждению, областная дума вносит частичку радости в жизнь детей и выражает благодарность членам коллектива за их благородный труд", - цитирует пресс-служба Матушкина.Депутаты поздравили детей и коллектив учреждения с праздником и пожелали им крепкого здоровья и благополучия. Между тем, директор Дома ребенка Галина Головлева поблагодарила депутатский корпус во главе с председателем регионального парламента за внимание и поддержку учреждения, за тот вклад, который депутаты вносят в улучшение условий для развития, обучения и организации досуга детей.

https://ria.ru/20240425/matushkin-1942306823.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, тамбовская область