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Тамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка - РИА Новости, 01.06.2024
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Тамбовская область
 
06:00 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/podarki-1949709373.html
Тамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка
Тамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка - РИА Новости, 01.06.2024
Тамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка
В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечают в субботу, депутаты Тамбовской областной Думы по поручению ее председателя Евгения Матушкина... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:00
2024-06-01T06:00
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
тамбовская область
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечают в субботу, депутаты Тамбовской областной Думы по поручению ее председателя Евгения Матушкина посетили подшефный областной Дом ребенка и привезли ребятам подарки, сообщает пресс-служба регионального парламента.Народные избранники привезли для детей подарки и угощение и поздравили воспитанников и коллектив с праздником. Дружба регионального парламента с этим учреждением продолжается уже 13 лет. Все эти годы депутаты постоянно взаимодействуют с Домом ребенка, просьбы не оставляют без внимания, регулярно навещают подопечных учреждения. В этот раз депутаты привезли велосипеды, самокаты, машинки, фрукты и сладости.Как неоднократно подчеркивал Матушкин во время таких визитов, в учреждении сложился коллектив сотрудников, которые дарят любовь, заботу и душевное тепло своим воспитанникам."Оказывая поддержку учреждению, областная дума вносит частичку радости в жизнь детей и выражает благодарность членам коллектива за их благородный труд", - цитирует пресс-служба Матушкина.Депутаты поздравили детей и коллектив учреждения с праздником и пожелали им крепкого здоровья и благополучия. Между тем, директор Дома ребенка Галина Головлева поблагодарила депутатский корпус во главе с председателем регионального парламента за внимание и поддержку учреждения, за тот вклад, который депутаты вносят в улучшение условий для развития, обучения и организации досуга детей.
https://ria.ru/20240425/matushkin-1942306823.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, тамбовская область
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, Тамбовская область

Тамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной ДумыТамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка
Тамбовские депутаты по поручению Матушкина привезли подарки в Дом ребенка - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной Думы
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В преддверии Международного дня защиты детей, который отмечают в субботу, депутаты Тамбовской областной Думы по поручению ее председателя Евгения Матушкина посетили подшефный областной Дом ребенка и привезли ребятам подарки, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Народные избранники привезли для детей подарки и угощение и поздравили воспитанников и коллектив с праздником. Дружба регионального парламента с этим учреждением продолжается уже 13 лет. Все эти годы депутаты постоянно взаимодействуют с Домом ребенка, просьбы не оставляют без внимания, регулярно навещают подопечных учреждения. В этот раз депутаты привезли велосипеды, самокаты, машинки, фрукты и сладости.
Как неоднократно подчеркивал Матушкин во время таких визитов, в учреждении сложился коллектив сотрудников, которые дарят любовь, заботу и душевное тепло своим воспитанникам.
"Оказывая поддержку учреждению, областная дума вносит частичку радости в жизнь детей и выражает благодарность членам коллектива за их благородный труд", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Депутаты поздравили детей и коллектив учреждения с праздником и пожелали им крепкого здоровья и благополучия. Между тем, директор Дома ребенка Галина Головлева поблагодарила депутатский корпус во главе с председателем регионального парламента за внимание и поддержку учреждения, за тот вклад, который депутаты вносят в улучшение условий для развития, обучения и организации досуга детей.
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Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаТамбовская область
 
 
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