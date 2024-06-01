https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949839353.html
Лукашенко дал совет Пашиняну
Лукашенко дал совет Пашиняну - РИА Новости, 01.06.2024
Лукашенко дал совет Пашиняну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и посоветовал ему следовать курсу народной... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:47
2024-06-01T09:47
2024-06-01T12:57
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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и посоветовал ему следовать курсу народной дипломатии, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Примите поздравления по случаю вашего дня рождения с пожеланиями крепкого здоровья и сил в исполнении высокой миссии служения своему народу. Вы опытный политик и не раз в многолетней карьере убеждались, что самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. А она всегда безошибочно указывала нам курс на сближение и сотрудничество", — говорится к поздравлении. По мнению Лукашенко, если Белоруссия и Армения будут двигаться этим путем и следовать многовековым традициям славных предков, то вместе смогут добиться гораздо большего. Он также выразил убеждение, что наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере при содействии на высшем уровне откроют для Минска и Еревана дополнительные горизонты возможностей. "Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов как в двустороннем формате, так и на международных и интеграционных площадках", — добавил белорусский президент.В заключение он пожелал мира и благополучия родным и близким Пашиняна и всему армянскому народу.
https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, армения, минск, александр лукашенко, никол пашинян
В мире, Белоруссия, Армения, Минск, Александр Лукашенко, Никол Пашинян
Лукашенко дал совет Пашиняну
Лукашенко в день рождения Пашиняна призвал следовать курсу народной дипломатии
МИНСК, 1 июн — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и посоветовал ему следовать курсу народной дипломатии, сообщила пресс-служба
главы белорусского государства.
"Примите поздравления по случаю вашего дня рождения с пожеланиями крепкого здоровья и сил в исполнении высокой миссии служения своему народу. Вы опытный политик и не раз в многолетней карьере убеждались, что самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. А она всегда безошибочно указывала нам курс на сближение и сотрудничество", — говорится к поздравлении.
По мнению Лукашенко, если Белоруссия и Армения будут двигаться этим путем и следовать многовековым традициям славных предков, то вместе смогут добиться гораздо большего. Он также выразил убеждение, что наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере при содействии на высшем уровне откроют для Минска и Еревана дополнительные горизонты возможностей.
"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов как в двустороннем формате, так и на международных и интеграционных площадках", — добавил белорусский президент.
В заключение он пожелал мира и благополучия родным и близким Пашиняна и всему армянскому народу.