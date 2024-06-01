https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949839353.html

Лукашенко дал совет Пашиняну

Лукашенко дал совет Пашиняну - РИА Новости, 01.06.2024

Лукашенко дал совет Пашиняну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и посоветовал ему следовать курсу народной... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T09:47

2024-06-01T09:47

2024-06-01T12:57

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белоруссия

армения

минск

александр лукашенко

никол пашинян

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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и посоветовал ему следовать курсу народной дипломатии, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Примите поздравления по случаю вашего дня рождения с пожеланиями крепкого здоровья и сил в исполнении высокой миссии служения своему народу. Вы опытный политик и не раз в многолетней карьере убеждались, что самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. А она всегда безошибочно указывала нам курс на сближение и сотрудничество", — говорится к поздравлении. По мнению Лукашенко, если Белоруссия и Армения будут двигаться этим путем и следовать многовековым традициям славных предков, то вместе смогут добиться гораздо большего. Он также выразил убеждение, что наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере при содействии на высшем уровне откроют для Минска и Еревана дополнительные горизонты возможностей. "Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов как в двустороннем формате, так и на международных и интеграционных площадках", — добавил белорусский президент.В заключение он пожелал мира и благополучия родным и близким Пашиняна и всему армянскому народу.

https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, армения, минск, александр лукашенко, никол пашинян