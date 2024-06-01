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Лукашенко дал совет Пашиняну - РИА Новости, 01.06.2024
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09:47 01.06.2024 (обновлено: 12:57 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/pashinyan-1949839353.html
Лукашенко дал совет Пашиняну
Лукашенко дал совет Пашиняну - РИА Новости, 01.06.2024
Лукашенко дал совет Пашиняну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и посоветовал ему следовать курсу народной... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T09:47
2024-06-01T12:57
в мире
белоруссия
армения
минск
александр лукашенко
никол пашинян
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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и посоветовал ему следовать курсу народной дипломатии, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Примите поздравления по случаю вашего дня рождения с пожеланиями крепкого здоровья и сил в исполнении высокой миссии служения своему народу. Вы опытный политик и не раз в многолетней карьере убеждались, что самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. А она всегда безошибочно указывала нам курс на сближение и сотрудничество", — говорится к поздравлении. По мнению Лукашенко, если Белоруссия и Армения будут двигаться этим путем и следовать многовековым традициям славных предков, то вместе смогут добиться гораздо большего. Он также выразил убеждение, что наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере при содействии на высшем уровне откроют для Минска и Еревана дополнительные горизонты возможностей. "Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов как в двустороннем формате, так и на международных и интеграционных площадках", — добавил белорусский президент.В заключение он пожелал мира и благополучия родным и близким Пашиняна и всему армянскому народу.
https://ria.ru/20231114/lukashenko-1909455050.html
https://ria.ru/20240514/armeniya-1945621525.html
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в мире, белоруссия, армения, минск, александр лукашенко, никол пашинян
В мире, Белоруссия, Армения, Минск, Александр Лукашенко, Никол Пашинян
Лукашенко дал совет Пашиняну

Лукашенко в день рождения Пашиняна призвал следовать курсу народной дипломатии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 1 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и посоветовал ему следовать курсу народной дипломатии, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Примите поздравления по случаю вашего дня рождения с пожеланиями крепкого здоровья и сил в исполнении высокой миссии служения своему народу. Вы опытный политик и не раз в многолетней карьере убеждались, что самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. А она всегда безошибочно указывала нам курс на сближение и сотрудничество", — говорится к поздравлении.
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По мнению Лукашенко, если Белоруссия и Армения будут двигаться этим путем и следовать многовековым традициям славных предков, то вместе смогут добиться гораздо большего. Он также выразил убеждение, что наработки в торговле, промышленности и гуманитарной сфере при содействии на высшем уровне откроют для Минска и Еревана дополнительные горизонты возможностей.
"Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов как в двустороннем формате, так и на международных и интеграционных площадках", — добавил белорусский президент.
В заключение он пожелал мира и благополучия родным и близким Пашиняна и всему армянскому народу.
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