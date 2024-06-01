https://ria.ru/20240601/parashyutistka-1949868478.html

Томские спасатели сняли с дерева парашютистку после прыжка

Томские спасатели сняли с дерева парашютистку после прыжка - РИА Новости, 01.06.2024

Томские спасатели сняли с дерева парашютистку после прыжка

Сотрудники Томской поисково-спасательной службы в субботу помогли девушке-парашютистке, которая неудачно приземлилась и запуталась в ветвях дерева, сообщает... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T13:23

2024-06-01T13:23

2024-06-01T13:38

происшествия

томская область

хорошие новости

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НОВОСИБИРСК, 1 июн — РИА Новости. Сотрудники Томской поисково-спасательной службы в субботу помогли девушке-парашютистке, которая неудачно приземлилась и запуталась в ветвях дерева, сообщает служба в Telegram-канале. "В 11:35 (07.35 мск) оперативному дежурному ОГБУ "ТО ПСС" поступил вызов от руководителя прыжков с парашютом о том, что девушка спрыгнула с парашютом, при приземлении запуталась в ветках дерева и никак не смогла выбраться самостоятельно", -говорится в сообщении. Спасатели прибыли на аэродром в деревне Головино и сняли парашютистку с дерева с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь спортсменке не понадобилась, уточнили в спасательной службе.

https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html

томская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томская область