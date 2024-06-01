Томские спасатели сняли с дерева парашютистку после прыжка
Томские спасатели помогли девушке-парашютистке, запутавшейся в ветках дерева
© Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС"/TelegramДевушка-парашютистка, которая неудачно приземлилась в деревне Головино Томской области
Девушка-парашютистка, которая неудачно приземлилась в деревне Головино Томской области
НОВОСИБИРСК, 1 июн — РИА Новости. Сотрудники Томской поисково-спасательной службы в субботу помогли девушке-парашютистке, которая неудачно приземлилась и запуталась в ветвях дерева, сообщает служба в Telegram-канале.
"В 11:35 (07.35 мск) оперативному дежурному ОГБУ "ТО ПСС" поступил вызов от руководителя прыжков с парашютом о том, что девушка спрыгнула с парашютом, при приземлении запуталась в ветках дерева и никак не смогла выбраться самостоятельно", -говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на аэродром в деревне Головино и сняли парашютистку с дерева с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь спортсменке не понадобилась, уточнили в спасательной службе.
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