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Томские спасатели сняли с дерева парашютистку после прыжка - РИА Новости, 01.06.2024
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13:23 01.06.2024 (обновлено: 13:38 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/parashyutistka-1949868478.html
Томские спасатели сняли с дерева парашютистку после прыжка
Томские спасатели сняли с дерева парашютистку после прыжка - РИА Новости, 01.06.2024
Томские спасатели сняли с дерева парашютистку после прыжка
Сотрудники Томской поисково-спасательной службы в субботу помогли девушке-парашютистке, которая неудачно приземлилась и запуталась в ветвях дерева, сообщает... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T13:23
2024-06-01T13:38
происшествия
томская область
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НОВОСИБИРСК, 1 июн — РИА Новости. Сотрудники Томской поисково-спасательной службы в субботу помогли девушке-парашютистке, которая неудачно приземлилась и запуталась в ветвях дерева, сообщает служба в Telegram-канале. "В 11:35 (07.35 мск) оперативному дежурному ОГБУ "ТО ПСС" поступил вызов от руководителя прыжков с парашютом о том, что девушка спрыгнула с парашютом, при приземлении запуталась в ветках дерева и никак не смогла выбраться самостоятельно", -говорится в сообщении. Спасатели прибыли на аэродром в деревне Головино и сняли парашютистку с дерева с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь спортсменке не понадобилась, уточнили в спасательной службе.
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происшествия, томская область
Происшествия, Томская область, Хорошие новости
Томские спасатели сняли с дерева парашютистку после прыжка

Томские спасатели помогли девушке-парашютистке, запутавшейся в ветках дерева

© Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС"/TelegramДевушка-парашютистка, которая неудачно приземлилась в деревне Головино Томской области
Девушка-парашютистка, которая неудачно приземлилась в деревне Головино Томской области
© Спасатели Томска ОГБУ"ТО ПСС"/Telegram
Девушка-парашютистка, которая неудачно приземлилась в деревне Головино Томской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 июн — РИА Новости. Сотрудники Томской поисково-спасательной службы в субботу помогли девушке-парашютистке, которая неудачно приземлилась и запуталась в ветвях дерева, сообщает служба в Telegram-канале.
"В 11:35 (07.35 мск) оперативному дежурному ОГБУ "ТО ПСС" поступил вызов от руководителя прыжков с парашютом о том, что девушка спрыгнула с парашютом, при приземлении запуталась в ветках дерева и никак не смогла выбраться самостоятельно", -говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на аэродром в деревне Головино и сняли парашютистку с дерева с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь спортсменке не понадобилась, уточнили в спасательной службе.
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