https://ria.ru/20240601/osobnyak-1949808986.html

Пожарные завершили работу на месте горевшего особняка в Москве

Пожарные завершили работу на месте горевшего особняка в Москве - РИА Новости, 01.06.2024

Пожарные завершили работу на месте горевшего особняка в Москве

Пожарные завершили работу на месте загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T00:35

2024-06-01T00:35

2024-06-01T00:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожарные завершили работу на месте загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о возгорании на площади около 300 квадратных метров на кровле двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская , дом 31, строение 1. Уточнялось, что на месте происшествия дежурит 9 пожарных машин, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. В 17.30 по московскому времени пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано в 19.02, сведений о пострадавших не поступало. Пожарные завершили работу на Люсиновской улице, все пожарные машины покинули место ЧП. На месте остаются только экипажи ДПС, движение на Люсиновской улице восстановлено.

https://ria.ru/20240531/pozhar-1949787902.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва