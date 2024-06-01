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Пожарные завершили работу на месте горевшего особняка в Москве
Пожарные завершили работу на месте горевшего особняка в Москве - РИА Новости, 01.06.2024
Пожарные завершили работу на месте горевшего особняка в Москве
Пожарные завершили работу на месте загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:35
2024-06-01T00:35
2024-06-01T00:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожарные завершили работу на месте загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о возгорании на площади около 300 квадратных метров на кровле двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская , дом 31, строение 1. Уточнялось, что на месте происшествия дежурит 9 пожарных машин, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. В 17.30 по московскому времени пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано в 19.02, сведений о пострадавших не поступало. Пожарные завершили работу на Люсиновской улице, все пожарные машины покинули место ЧП. На месте остаются только экипажи ДПС, движение на Люсиновской улице восстановлено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Пожарные завершили работу на месте горевшего особняка в Москве
Пожарные завершили работу на Люсиновской улице в Москве
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожарные завершили работу на месте загоревшегося особняка на Люсиновской улице в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось о возгорании на площади около 300 квадратных метров на кровле двухэтажного здания по адресу: улица Люсиновская , дом 31, строение 1. Уточнялось, что на месте происшествия дежурит 9 пожарных машин, скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. В 17.30 по московскому времени пожар был локализован. Открытое горение ликвидировано в 19.02, сведений о пострадавших не поступало.
Пожарные завершили работу на Люсиновской улице, все пожарные машины покинули место ЧП. На месте остаются только экипажи ДПС, движение на Люсиновской улице восстановлено.