https://ria.ru/20240601/oruzhie-1949827879.html

У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель

У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель - РИА Новости, 01.06.2024

У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств того, что из Китая в РФ якобы поставляется оружие. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T08:09

2024-06-01T08:09

2024-06-01T08:24

китай

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жозеп боррель

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств того, что из Китая в РФ якобы поставляется оружие."Китай обязался не поставлять оружие (России), и у нас нет доказательств того, что это происходит", - заявил Боррель на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России.МИД КНР в ответ на подобные обвинения заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.

https://ria.ru/20240529/kitay-1949057706.html

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китай, евросоюз, россия, в мире, жозеп боррель