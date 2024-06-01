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У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель - РИА Новости, 01.06.2024
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08:09 01.06.2024 (обновлено: 08:24 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/oruzhie-1949827879.html
У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель
У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель - РИА Новости, 01.06.2024
У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств того, что из Китая в РФ якобы поставляется оружие. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:09
2024-06-01T08:24
китай
евросоюз
россия
в мире
жозеп боррель
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств того, что из Китая в РФ якобы поставляется оружие."Китай обязался не поставлять оружие (России), и у нас нет доказательств того, что это происходит", - заявил Боррель на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России.МИД КНР в ответ на подобные обвинения заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
https://ria.ru/20240529/kitay-1949057706.html
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китай, евросоюз, россия, в мире, жозеп боррель
Китай, Евросоюз, Россия, В мире, Жозеп Боррель
У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель

Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств поставок оружия из Китая в РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил об отсутствии у ЕС доказательств того, что из Китая в РФ якобы поставляется оружие.
"Китай обязался не поставлять оружие (России), и у нас нет доказательств того, что это происходит", - заявил Боррель на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.
Деловой район Пекина Гомао - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Китай "отказался" от поставок оружия России после звонка Байдена, пишут СМИ
29 мая, 09:43
Ранее глава минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон и Вашингтон якобы располагают "доказательствами" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение для использования в конфликте на Украине. Глава госдепартамента США Энтони Блинкен до этого заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России.
МИД КНР в ответ на подобные обвинения заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами.
В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Байден выразил обеспокоенность из-за позиции Китая по СВО
2 апреля, 18:51
 
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