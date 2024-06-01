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Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию - РИА Новости, 01.06.2024
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17:35 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/orban-1949905187.html
Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию
Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию - РИА Новости, 01.06.2024
Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию
Провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, заявил премьер-министр... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T17:35
2024-06-01T17:35
россия
москва
украина
виктор орбан
владимир путин
такер карлсон
нато
европарламент
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БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Провоенные политики хотят победить Россию, как пытались в Первой и Второй мировых войнах. Более того, они готовы столкнуться со всем Востоком и думают, что победят в этой войне", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира". По его словам, для таких политиков "война - как наркотик, её рабы ни за что не считают себя ответственными и никого не слушают". Орбан отметил, что для таких политиков "не имеют значение" население стран, его судьба и будущее детей. "И убедить их нельзя. Поэтому нам надо не убедить, а победить их", - добавил венгерский премьер, призывая на выборах в Европарламент голосовать за политиков, выступающих за мир. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В интервью американского журналиста Такера Карлсона в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, как подчеркнул российский лидер, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.
https://ria.ru/20231023/orban-1904812228.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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россия, москва, украина, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон, нато, европарламент
Россия, Москва, Украина, Виктор Орбан, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Европарламент
Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию

Орбан: провоенные политики Европы хотят победить Россию, как пытались дважды

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Провоенные политики хотят победить Россию, как пытались в Первой и Второй мировых войнах. Более того, они готовы столкнуться со всем Востоком и думают, что победят в этой войне", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР
23 октября 2023, 22:28
По его словам, для таких политиков "война - как наркотик, её рабы ни за что не считают себя ответственными и никого не слушают".
Орбан отметил, что для таких политиков "не имеют значение" население стран, его судьба и будущее детей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Запад нашел слабое место России
Вчера, 08:00
"И убедить их нельзя. Поэтому нам надо не убедить, а победить их", - добавил венгерский премьер, призывая на выборах в Европарламент голосовать за политиков, выступающих за мир.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Советник Орбана заявил об интересе США к Центральной Европе
3 мая, 07:23
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В интервью американского журналиста Такера Карлсона в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, как подчеркнул российский лидер, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Премьер Венгрии не исключил скорого краха западной либеральной гегемонии
25 апреля, 13:29
 
РоссияМоскваУкраинаВиктор ОрбанВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОЕвропарламент
 
 
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