Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию
Орбан: провоенные политики Европы хотят победить Россию, как пытались дважды
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Провоенные политики хотят победить Россию, как пытались в Первой и Второй мировых войнах. Более того, они готовы столкнуться со всем Востоком и думают, что победят в этой войне", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира".
Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР
23 октября 2023, 22:28
По его словам, для таких политиков "война - как наркотик, её рабы ни за что не считают себя ответственными и никого не слушают".
Орбан отметил, что для таких политиков "не имеют значение" население стран, его судьба и будущее детей.
Запад нашел слабое место России
Вчера, 08:00
"И убедить их нельзя. Поэтому нам надо не убедить, а победить их", - добавил венгерский премьер, призывая на выборах в Европарламент голосовать за политиков, выступающих за мир.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В интервью американского журналиста Такера Карлсона в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, как подчеркнул российский лидер, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.