https://ria.ru/20240601/orban-1949905187.html

Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию

Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию - РИА Новости, 01.06.2024

Орбан заявил, что провоенные политики хотят победить Россию

Провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, заявил премьер-министр... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T17:35

2024-06-01T17:35

2024-06-01T17:35

россия

москва

украина

виктор орбан

владимир путин

такер карлсон

нато

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg

БУДАПЕШТ, 1 июн - РИА Новости. Провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Провоенные политики хотят победить Россию, как пытались в Первой и Второй мировых войнах. Более того, они готовы столкнуться со всем Востоком и думают, что победят в этой войне", - сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира". По его словам, для таких политиков "война - как наркотик, её рабы ни за что не считают себя ответственными и никого не слушают". Орбан отметил, что для таких политиков "не имеют значение" население стран, его судьба и будущее детей. "И убедить их нельзя. Поэтому нам надо не убедить, а победить их", - добавил венгерский премьер, призывая на выборах в Европарламент голосовать за политиков, выступающих за мир. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В интервью американского журналиста Такера Карлсона в феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, как подчеркнул российский лидер, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.

https://ria.ru/20231023/orban-1904812228.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240503/evropa-1943605875.html

https://ria.ru/20240425/gegemoniya-1942256891.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, виктор орбан, владимир путин, такер карлсон, нато, европарламент