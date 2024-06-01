https://ria.ru/20240601/opasnost-1949827631.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T08:07
2024-06-01T08:07
2024-06-01T08:11
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безопасность
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе, сообщает ГУ МЧС по Белгородской области в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
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белгород, белгородский район, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Безопасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
МЧС: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность