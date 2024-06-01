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В нескольких районах Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

В нескольких районах Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 01.06.2024

В нескольких районах Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:37

2024-06-01T03:37

2024-06-01T03:39

специальная военная операция на украине

белгородская область

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белгородский район

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщается в Telegram-канале мэрии.Власти сообщили в 00.25 мск о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил позднее, что российские средства ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский ГО и город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгород, белгородский район, россия, безопасность, шебекино, вячеслав гладков