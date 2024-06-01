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В нескольких районах Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В нескольких районах Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 01.06.2024
В нескольких районах Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T03:37
2024-06-01T03:37
2024-06-01T03:39
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безопасность
шебекино
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и округе, сообщается в Telegram-канале мэрии.Власти сообщили в 00.25 мск о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил позднее, что российские средства ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших нет."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский ГО и город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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В нескольких районах Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили отбой ракетной опасности