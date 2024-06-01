https://ria.ru/20240601/opasnost-1949808738.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:27
2024-06-01T00:27
2024-06-01T00:59
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
происшествия
россия
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_0:64:3176:1851_1920x0_80_0_0_8a043b8a015c44e39cfa1c2a54ebb929.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Позднее власти объявили ракетную опасность в Шебекино и округе.
белгород
белгородский район
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589116_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_4b0b32a7175fa9fe0c989a48666d26ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Происшествия, Россия, Белгородская область
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность