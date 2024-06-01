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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T00:27

2024-06-01T00:27

2024-06-01T00:59

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

происшествия

россия

белгородская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале мэрии."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Позднее власти объявили ракетную опасность в Шебекино и округе.

белгород

белгородский район

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