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В Белгородской области два села остались без света после обстрела
В Белгородской области два села остались без света после обстрела - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгородской области два села остались без света после обстрела
Жители сел Новая Таволжанка и Архангельское Белгородской области остались без света после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:37
2024-06-01T00:37
2024-06-01T00:37
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архангельское
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жители сел Новая Таволжанка и Архангельское Белгородской области остались без света после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа... Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков. Он отметил, что при обстреле никто не пострадал.
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Архангельское, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два села остались без света после обстрела
Гладков: в Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ