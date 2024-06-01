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В Белгородской области два села остались без света после обстрела

В Белгородской области два села остались без света после обстрела - РИА Новости, 01.06.2024

В Белгородской области два села остались без света после обстрела

Жители сел Новая Таволжанка и Архангельское Белгородской области остались без света после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T00:37

2024-06-01T00:37

2024-06-01T00:37

специальная военная операция на украине

происшествия

архангельское

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жители сел Новая Таволжанка и Архангельское Белгородской области остались без света после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа... Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков. Он отметил, что при обстреле никто не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

архангельское

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происшествия, архангельское, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины