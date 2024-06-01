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В Белгородской области два села остались без света после обстрела - РИА Новости, 01.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:37 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/obstrely-1949809104.html
В Белгородской области два села остались без света после обстрела
В Белгородской области два села остались без света после обстрела - РИА Новости, 01.06.2024
В Белгородской области два села остались без света после обстрела
Жители сел Новая Таволжанка и Архангельское Белгородской области остались без света после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T00:37
2024-06-01T00:37
специальная военная операция на украине
происшествия
архангельское
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жители сел Новая Таволжанка и Архангельское Белгородской области остались без света после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа... Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков. Он отметил, что при обстреле никто не пострадал.
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архангельское
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происшествия, архангельское, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Архангельское, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два села остались без света после обстрела

Гладков: в Белгородской области два села остались без света после обстрела ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Жители сел Новая Таволжанка и Архангельское Белгородской области остались без света после украинского обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа... Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ", - написал Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что при обстреле никто не пострадал.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАрхангельскоеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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