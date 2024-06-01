https://ria.ru/20240601/obstrel-1949934400.html

Украинские войска обстреляли машину в селе Белгородской области с БПЛА

Украинские войска обстреляли машину в селе Белгородской области с БПЛА - РИА Новости, 01.06.2024

Украинские войска обстреляли машину в селе Белгородской области с БПЛА

Украинские войска с помощью дрона атаковали движущийся автомобиль в белгородском селе, пострадал 19-летний водитель, транспортное средство сгорело, сообщил... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T21:39

2024-06-01T21:39

2024-06-01T21:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска с помощью дрона атаковали движущийся автомобиль в белгородском селе, пострадал 19-летний водитель, транспортное средство сгорело, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Борисовка Волоконовского района. В результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля. Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригадой скорой он доставляется в Валуйскую ЦРБ для диагностики и дальнейшего лечения. Транспортное средство полностью сгорело", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков