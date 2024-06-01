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Украинские войска обстреляли машину в селе Белгородской области с БПЛА
Украинские войска обстреляли машину в селе Белгородской области с БПЛА - РИА Новости, 01.06.2024
Украинские войска обстреляли машину в селе Белгородской области с БПЛА
Украинские войска с помощью дрона атаковали движущийся автомобиль в белгородском селе, пострадал 19-летний водитель, транспортное средство сгорело, сообщил... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T21:39
2024-06-01T21:39
2024-06-01T21:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска с помощью дрона атаковали движущийся автомобиль в белгородском селе, пострадал 19-летний водитель, транспортное средство сгорело, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в районе села Борисовка Волоконовского района. В результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был за рулем автомобиля. Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригадой скорой он доставляется в Валуйскую ЦРБ для диагностики и дальнейшего лечения. Транспортное средство полностью сгорело", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли машину в селе Белгородской области с БПЛА
Гладков: ВСУ обстреляли машину в селе Белгородской области, пострадал водитель