https://ria.ru/20240601/obstrel-1949913981.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 01.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили в 18.40 мск два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T18:57

2024-06-01T18:57

2024-06-01T18:58

специальная военная операция на украине

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происшествия

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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 18.40 мск два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18.40 - населенный пункт Желанное Второе - г. Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Представительство также сообщило, что в 18.40 по Никитскому району Горловки было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 18.45 по Никитскому району Горловки было выпущено еще два снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949627944.html

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горловка

сша

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